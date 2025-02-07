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Общество ,  
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Аузан назвал две проблемы российских зумеров и пути их решения

В отличие от родителей и дедов, зумеры умеют делать сразу несколько дел, но им еще предстоит научиться делать их хорошо. Вдобавок зумеры страдают от недостатка воображения. И с этим тоже надо бороться, говорит декан экономфака МГУ
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вопреки распространенному мнения, зумеры (поколение с середины 1990-х до 2010-х) не так уж сильно отличаются от предыдущих поколений. Однако важные отличия между ними все же есть, и эту проблему придется решать. Об этом заявил в эфире телеканала РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

«Мы проводили исследование по зумерам и из 17 отличий, которые в литературе фиксировались, подтвердили примерно семь. Да, они больше любят досуг, они менее «достижители» и так далее, но по ряду признаков они похожи на иные поколения. Я бы сказал про зумеров, что них есть один по сравнению с предыдущими поколениями большой недостаток — у них память вынесена во внешние приборы. И в итоге они могут оперировать очень небольшими объемами. Так же как они теряют свойство воображения, потому что они воспитаны не на книгах, а на видео», — объяснил Аузан первую проблему.

К «поколению Z», или зумерам, обычно относят людей, рожденных примерно с середины 1990-х до начала 2010-х. Впрочем, границы эти довольно условны, и разные эксперты проводят их по-разному. В частности, Pew Research Center считает зумерами тех, кто родился с 1997-го (рожденных ранее относят к миллениалам) по 2012 год (позже уже идет поколение Alpha). Таким образом, в 2025 году самым старшим представителям зумеров исполнится 28 лет, а самым младшим будет 13. Долю зумеров в мировом населении оценивают примерно в 30%. По данным Росстата, на 1 января 2024 года в России насчитывалось 25,3 млн зумеров (на тот момент к ним относились люди в возрасте 11–26 лет), что составляло 17,3% всего населения России (146,15 млн).

В то же время он указал и на наличие у зумеров «огромных достоинств», которые у представителей предшествующих поколений встречались редко, а потому высоко ценились.

«Они могут несколько дел делать параллельно. У нас же считалось, что Юлий Цезарь великий не потому, что он полководец великий, — таких много, — а потому, что он три дела умел делать одновременно. Вот они все три дела умеют делать одновременно», — сказал Аузан. И вторая проблема, по его словам, в том, что все эти «три дела» зумеры пока делают не очень эффективно.

«Один из студентов мне сказал: «Мы как утка. Потому что утка ходит, летает и плавает — и все три дела делает плохо». Поэтому нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны, [а именно] параллельно делать несколько дел, делать их качественно», — пояснил декан экономфака МГУ.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Одновременно необходимо решить проблему с дефицитом у зумеров воображения и памяти. По словам Аузана, сделать это можно было бы примерно так же, как когда-то помогли сохранить силу мышц людям, освободившимся от значительной части тяжелого физического труда: «Во время промышленной революции футбол и бокс спасли физическое состояние человека. Нам нужны такие игры, которые спасли бы память человека и способность к воображению. Если такое было во время первой промышленной революции, почему бы не сделать во время четвертой?»

Аузан добавил, что именно зумерам предстоит принять на себя «основной удар искусственного интеллекта», который будет умнее людей, и нейробиологи с психологами уже думают над тем, как выработать способность конкурировать с ИИ. И уже «кое до чего додумались».

«Похоже, что нужны три вещи. Интуиция, потому что бывает короткий путь к истине. Эмпатия, потому что это свойство, рожденное в биологической эволюции, и оно свойственно нам и не свойственно искусственным интеллектам, которые, пока по крайней мере, не приступили к эволюции. И воображение. Поэтому попробуем развивать эти свойства, посмотрим, что будет получаться. Я вынужден верить в зумеров», — резюмировал Аузан.

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