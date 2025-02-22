Папе римскому сделали переливание крови
Состояние папы римского Франциска, госпитализированного с инфекцией дыхательных путей, ухудшилось, понтифику сделали переливание крови, сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
В сообщении говорится, что медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией».
Франциск находится в сознании, он провел сегодняшний день в кресле, «прогноз осторожный», добавили в пресс-службе Святого Престола.
88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.
Кардинал Джанфранко Равази, почетный президент Папского совета по культуре (упразднен в 2022 году) и Папской комиссии по священной археологии, допустил, что Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.
Франциск был избран в марте 2013 года, став первым за последнее тысячелетие понтификом-неевропейцем. Он сменил на этом посту Бенедикта XVI, который добровольно оставил престол и принял титул почетного папы. В декабре 2022-го Бенедикт XVI умер.
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