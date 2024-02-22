В России ужесточат требования к лицензированию автошкол
Правительство утвердило изменения в положение о лицензировании образовательной деятельности, в рамках которых список обязательных требований при лицензировании автошкол расширится с 1 апреля, следует из постановления кабмина, сообщает ТАСС.
Согласно документу, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.
Решение принято для улучшения качества подготовки будущих водителей и повышения безопасности дорожного движения. Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О безопасности дорожного движения», принятых в июле 2023 года.
В июле автошколы подвергли критике новые программы по обучению вождению, которые представили в Минпросвещения, писал «Коммерсантъ».
В ведомстве тогда объяснили, что будущие водители должны отрабатывать темы, которые уже освоены в классе. Новововведением станет также рассчитанная до 40 часов «вариативная часть учебных циклов» для обучения в разных регионах с учетом географической специфики, к примеру в горной местности, на что может понадобиться дополнительное время.
По словам замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Татевик Карабекян, в МВД, также были заинтересованы в корректировке программ из-за малой доли сдающих экзамены на права с первого раза.
Документом фактически предлагается вернуть самоподготовку, которая была отменена в 2013 году на фоне роста аварийности, рассказал тогда изданию вице-президент Ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев.
Минпросвещения еще в июле 2022 года предлагало ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный ресурсный центр для оценки качества работы автошкол.
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