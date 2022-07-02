Глава Союза автошкол Москвы предупредил о скором износе автопарка

У автошкол недостаточно ресурсов, чтобы пополнять автопарки при таком росте цен на автомобили, а существующие автомобили быстро приходят в техническое состояние, которое не позволяет безопасно обучать курсантов. Об этом в разговоре с РБК сообщил председатель Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

По его словам, сейчас либо автошкола покупает машину, либо привлекаются инструкторы со своими автомобилями личными. Из-за роста цен на автомобили привлекать инструкторов со своим автомобилем стало сложно, говорит Ачкасов. Они не хотят идти работать в автошколы из-за сильного износа автомобиля при работе. Автошколы сейчас также не могут пополнить автопарки, потому что цены на обучение не росли.

«Если через какое-то время не будем пополнять новые автопарки, то машины, которые у нас сейчас есть, придут в техническое состояние, которое не будет позволять безопасно обучать курсантов. И нам не на чем будет ездить» — пояснил Ачкасов.

Он отметил, что автошколы надеяться на государство, что оно поможет обновить автопарк.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей на российском рынке уже несколько месяцев бьют антирекорды. В мае в России было продано 24 268 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 83,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, такие результаты даже уступают маю 2020 г., когда в России действовали жесткие коронавирусные ограничения и не все автосалоны могли работать. Что касается первых пяти месяцев 2022 года, то тут продажи упали на 52% и составили 318 114 автомобилей.