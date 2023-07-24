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Автошколы раскритиковали новые программы по обучению вождению

«Коммерсантъ»: рабочая группа раскритиковала проект программ обучения в автошколах
Важные темы хотят передать на самостоятельное обучение, а предложение по экзамену на вождение мотоциклом противоречит ПДД, заявили в рабочей группе. Минпросвещения пообещало учесть замечание экспертов, пишет газета
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»
Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

Минпросвещения подготовило проект новых программ по обучению вождению, на которые должны будут ориентироваться автошколы, пишет «Коммерсантъ». Представители отрасли и ГИБДД выступают за доработку документа, отмечает издание.

Нововведения, предложенные ведомством, предусматривают сокращение количества обязательных часов на обучение вождению легковых автомобилей (категория В) с 54-54 часов до 44-46 часов в зависимости от коробки передач (механической или автоматической). С чем связана эта инициатива, в ведомстве не пояснили, указывает газета.

Документом также предлагаются обязательные часы «самостоятельной работы». В Минпросвещении изданию объяснили, что будущие водители должны будут отрабатывать темы, уже освоенные в классе. Еще одно нововведение — рассчитанная до 40 часов «вариативная часть учебных циклов». Это необходимо для обучения водителей в разных регионах с учетом географической специфики, например, горной местности, на что может понадобиться дополнительное время, сказали в министерстве.

Эксперты рабочей группы «Безопасность дорожного движения», где обсуждался документ, раскритиковали инициативы Минпросвещения.

Проект отводит до 30% учебного времени на «внеаудиторную» работу, в том числе по важнейшим темам — о влиянии скорости, алкоголя и лекарств на способность управлять автомобилем, указала глава межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Ряд других тем, вынесенных на самообучение, в частности об оказании помощи детям и беременным женщинам, можно изучать только с педагогами и тренажерами, говорится в заключении «Российского общества первой помощи».

Документом фактически предлагается вернуть самоподготовку, которая была отменена в 2013 году на фоне роста аварийности, добавил вице-президент ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев.

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Нарекания у представителей отрасли вызвало и предложение Минпросвещения добавить в экзамен на права категории А (позволяет управлять мотоциклом) вождение с пассажиром. Эта инициатива противоречит ПДД, которые запрещают перевозить других людей на мотоцикле при стаже менее двух лет, указали в Национальном союзе автошкол.

Замечания автошкол отчасти совпадают с позицией ГИБДД, сказал начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ведомства Николай Гиляков. «Непонятно, по какой причине сократили количество практики в условиях дорожного движения», — сказал он, отметив, что идея не поддерживается.

Глава рабочей группы Евгений Литвин сказал газете, что в связи с многочисленными замечаниями проект новых программ, скорее всего, будет отправлен на доработку.

Минпросвещения разрабатывает документ о новых программах по обучению водителей с 2021 года, на него уже потрачено 20 млн руб., указывает издание. Замглавы департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Татевик Карабекян заявила, что в корректировке программ заинтересовано, в частности, МВД из-за малой доли сдающих на права с первого раза (в 2022 году, по данным ГИБДД, таких было только 18%). Карабекян при этом пообещала, что замечания учтут и будет проведено еще одно обсуждение с экспертами. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
автошколы вождение обучение Минпросвещения
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