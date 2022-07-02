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Общество ,  

Минпросвещения предложило создать центр по контролю за работой автошкол

Федеральный ресурсный центр будет оценивать качество работы автошкол. По результатам мониторинга школы можно будет лишать лицензии

Минпросвещения предложило ГИБДД и Рособрнадзору создать федеральный ресурсный центр для оценки качества работы автошкол, рассказал замглавы ведомства Денис Грибов, передает ТАСС. По словам замминистра, такой центр «даст реальные механизмы мониторинга», по результатам которого в адрес автошкол будут применяться штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии.

Грибов добавил, что Минпросвещения и ГИБДД «стремятся обеспечивать качественную подготовку кандидатов в водители». Для этого в прошлом году было переработано 49 программ профессионального обучения водителей и разработано девять новых.

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В конце 2020 года МВД разработало критерии для оценки работы автошкол на основе результатов экзаменов на права и статистики ДТП с участием выпускников той или иной школы.

В прошлом году министерство предложило поправки к законам «О полиции» и «О безопасности дорожного движения», усиливающие контроль за автошколами. В Национальном союзе ассоциаций автошкол инициативу раскритиковали. По словам его главы Елены Зайцевой, привлечение полицейских к проверкам означало бы дублирование функций Рособрнадзора и «двойной административный процесс» для автошкол.

В марте нынешнего года в силу вступил новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол: они должны будут предоставлять в Госавтоинспекцию списки учащихся для проверки.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
автошколы Минпросвещения ГИБДД
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