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СК назвал мотив поджигателя отеля в центре Москвы

СК: неизвестный совершил поджог в общежитии в центре Москвы из-за неприязни
Сейчас подозреваемого в поджоге ищут. При пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей, еще восемь пострадали. По данным СК, неизвестный устроил поджог на пятом этаже дома из «личных неприязненных отношений к жильцам»
Фото: Skmoscowgsu / Telegram
Фото: Skmoscowgsu / Telegram

Поджог в здании отеля МКМ в центре Москвы, в результате которого погибли семь человек, совершил неизвестный из неприязни к жильцам, сообщили в столичном главке СКР. СК называет объект общежитием.

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения пятого этажа», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Сейчас поджигателя ищут.

Пожар произошел накануне на пятом этаже 17-этажного жилого дома по адресу: ул. Международная, 15, сообщало МЧС. Огонь охватил 300 кв. м. Из дома эвакуировали 200 человек. По данным СК, погибли семь человек, в том числе двое малолетних детей, еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом) и ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи сообщали, что среди версий пожара рассматривают поджог.

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Елена Чернышова
Москва Пожар общежитие
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