СК по Москве назвал поджог одной из версий пожара в отеле МКМ

СК назвал поджог одной из версий пожара в московском отеле

Одной из версий пожара в здании отеля МКМ в центре Москвы является поджог, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по городу.

«Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», — добавили в сообщении.

Следователи допросили свидетелей и руководство отеля, изучают изъятую служебную документацию.

Пожар в 16-этажном здании на улице Международная произошел 21 февраля. Из горящего здания сотрудники МЧС эвакуировали 200 человек. В 23:42 пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м. Погибли семь человек, еще11 пострадали.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК). Наказание — до шести лет лишения свободы в случае нанесения вреда здоровью или смерти человека.