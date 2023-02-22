Глава ГУ МЧС Москвы Ткаченко попал в ДТП, когда ехал на место пожара в отеле «МКМ»

И.о. главы московского МЧС попал в ДТП по пути на место пожара в отеле

Начальник ГУ МЧС по Москве Юрий Ткаченко и его водитель попал в ДТП по пути на место пожара в отеле «МКМ» на Международной улице. Ткаченко и его водитель госпитализированы

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Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Ткаченко попал в ДТП, он ехал на место пожара в отеле «МКМ» в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В аварию Ткаченко попал вместе с водителем. Оба они госпитализированы. Отмечается, что другие участники ДТП не пострадали.

Пожар в 16-этажном здании отеля «МКМ» на Международной улице произошел вечером 21 февраля. В нем погибли шесть человек, двое из них дети. В 23:42 в МЧС сообщили о локализации возгорания на площади 300 кв.м.

В отеле «МКМ» заявили РБК, что на данный момент не могут предоставить комментарий.

В связи с возгоранием московская прокуратура организовала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст 238). Виновным грозит два года лишения свободы.