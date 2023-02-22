Число погибших при пожаре в отеле МКМ в центре Москвы возросло до семи

Число погибших при пожаре в отеле в центре Москвы выросло до семи

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Число погибших в результате пожара в здании отеля МКМ в центре Москвы выросло до семи человек, еще 11 пострадали. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно», — говорится в сообщении.

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел вечером 21 февраля. Сотрудникам МЧС удалось эвакуировать 200 человек. В 23:42 пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг (ст. 238 УК). Наказание по ней — до шести лет лишения свободы в случае нанесения вреда здоровью или смерти человека.