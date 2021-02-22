В Москве на год продлили ограничения для большегрузов

Изначально запрет на въезд в Москву транзитных грузовиков более 12 т без пропусков ввели на два дня, затем его продлили до особого распоряжения. Согласно приказу главы дептранса, теперь он будет действовать до 23 февраля 2022 года

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Москвы на год продлили запрет на транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 т, следует из приказа (pdf.) заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Согласно документу, въезд на территорию Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) и движение по самой дороге, включая ее внутренние и внешние полосы, будет ограничено для большегрузов до 6:00 23 февраля 2022 года.

В приказе уточняется, что ограничения будут действовать круглосуточно. Они не распространяются на грузовые транспортные средства, которые имеют пропуск на въезд в Москву и передвижение по ней.

Ограничения для транзитных большегрузов в столице ввели 20 февраля. В департаменте транспорта столицы заявили, что эти меры должны помочь освободить МКАД и другие магистрали. 21 февраля их продлили с формулировкой «до особого распоряжения». Транзитные большегрузы перераспределили на другие трассы: Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), А-107 и А-108.