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В Москве на год продлили ограничения для большегрузов

Изначально запрет на въезд в Москву транзитных грузовиков более 12 т без пропусков ввели на два дня, затем его продлили до особого распоряжения. Согласно приказу главы дептранса, теперь он будет действовать до 23 февраля 2022 года
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Власти Москвы на год продлили запрет на транзитный проезд для грузовиков с массой более 12 т, следует из приказа (pdf.) заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Согласно документу, въезд на территорию Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги (МКАД) и движение по самой дороге, включая ее внутренние и внешние полосы, будет ограничено для большегрузов до 6:00 23 февраля 2022 года.

В приказе уточняется, что ограничения будут действовать круглосуточно. Они не распространяются на грузовые транспортные средства, которые имеют пропуск на въезд в Москву и передвижение по ней.

Власти Москвы продлили запрет на въезд в город грузовиков
Авто
Фото:Telegram-канала Дептранса Москвы

Ограничения для транзитных большегрузов в столице ввели 20 февраля. В департаменте транспорта столицы заявили, что эти меры должны помочь освободить МКАД и другие магистрали. 21 февраля их продлили с формулировкой «до особого распоряжения». Транзитные большегрузы перераспределили на другие трассы: Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), А-107 и А-108.

По данным дептранса, в результате принятых мер «впервые за долгое время» два дня подряд на МКАД не было аварий с грузовиками, а скорость движения на магистрали увеличилась на 11%. Власти заявили также, что ограничения не вызвали проблем с доставкой продуктов и других грузов, так как не коснулись большегрузов с пропусками, которые везут товары в столицу.

Меры были приняты после того, как гололедица и сильные снегопады в столичном регионе, прошедшие в середине февраля, вызвали десятибалльные пробки. Из-за снегопадов 12 и 13 февраля и буксующих фур движение на МКАД было парализовано, некоторым водителям пришлось остаться ночевать в своих автомобилях. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков говорил, что для них организовали точки обогрева и питания.

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Автор
Наталия Анисимова
Москва большегрузы грузовики МКАД
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