Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Транзитным большегрузам массой свыше 12 т запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали с 9:00 мск 20 февраля до 9:00 мск 22 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В это время большегрузы свыше 12 т не смогут проехать транзитом через МКАД, а также транзитом по региональным автомобильным дорогам Московской области в границах малой «бетонки» А-107», — говорится в сообщении.

Подобные меры сократят число транзитных поездок, освободят МКАД и другие магистрали, важные для жителей Подмосковья и Москвы, отметили в ведомстве.

Транзитное движение грузовиков переведут на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).