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Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Транзитным большегрузам массой свыше 12 т запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали с 9:00 мск 20 февраля до 9:00 мск 22 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В это время большегрузы свыше 12 т не смогут проехать транзитом через МКАД, а также транзитом по региональным автомобильным дорогам Московской области в границах малой «бетонки» А-107», — говорится в сообщении.

Подобные меры сократят число транзитных поездок, освободят МКАД и другие магистрали, важные для жителей Подмосковья и Москвы, отметили в ведомстве.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Транзитное движение грузовиков переведут на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Ограничения на проезд не распространяются на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники, на большегрузы, которые имеют действующий пропуск на передвижение по дорогам столичного региона, а также на грузовые автомобили, которые перевозят опасные грузы, при наличии спецразрешения.

На прошлой неделе из-за сильного снегопада пробки в столичном регионе достигали десяти баллов. Наиболее сильные заторы наблюдались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД.

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