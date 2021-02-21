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В Москве продлили ограничение проезда для транзитных большегрузов

Запрет на транзитный проезд для грузовиков массой более 12 т в Москве продлили до особого распоряжения. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее транзитным большегрузам массой свыше 12 т запретили въезд на МКАД и вылетные магистрали с 9:00 мск 20 февраля до 9:00 мск 22 февраля. Ограничения на проезд не распространялись на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники, большегрузы, которые имеют действующий пропуск на передвижение по дорогам столичного региона, а также на грузовые автомобили, которые перевозят опасные грузы, при наличии спецразрешения.

Большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также бесплатными трассами А-107 и А-108, отметили в дептрансе.

Большегрузам на два дня запретят въезд на МКАД и вылетные магистрали
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

«Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области быстрее и безопасней», — объяснили в ведомстве решение продлить запрет.

По данным дептранса, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не было зафиксировано аварий с грузовиками. Помимо этого скорость движения на МКАД увеличилась на 11%, также почти вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на этой магистрали — на 37–49%.

В ведомстве добавили, что благодаря запрету на проезд большегрузов продолжавшийся весь день снегопад не повлиял на движение. Также принятые меры не вызвали проблем с доставкой продуктов и других грузов, поскольку ограничения не коснулись большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву.

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