В Москве продлили ограничение проезда для транзитных большегрузов

Запрет на транзитный проезд для грузовиков массой более 12 т в Москве продлили до особого распоряжения. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее транзитным большегрузам массой свыше 12 т запретили въезд на МКАД и вылетные магистрали с 9:00 мск 20 февраля до 9:00 мск 22 февраля. Ограничения на проезд не распространялись на транспортировку дорожно-эксплуатационной и уборочной техники, большегрузы, которые имеют действующий пропуск на передвижение по дорогам столичного региона, а также на грузовые автомобили, которые перевозят опасные грузы, при наличии спецразрешения.

Большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также бесплатными трассами А-107 и А-108, отметили в дептрансе.

«Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделал движение в Москве и области быстрее и безопасней», — объяснили в ведомстве решение продлить запрет.