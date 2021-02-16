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Власти Японии подсчитают одиноких людей

Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В Японии планируется провести общенациональную перепись, чтобы выявить число одиноких людей в стране с целью оказания им помощи. Об этом заявил министр по делам одиноких жителей Тэцуси Сакамото, передает агентство Kyodo.

Также Сакамото сообщил, что в течение этой недели в канцелярии правительства будет создан специальный отдел для решения проблемы одиночества. Первоначально к нему прикомандируют около десяти человек.

В Японии на фоне пандемии появится министр по одиночеству
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Фото:Carl Court / Getty Images

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил, что в стране появится пост министра по проблемам одиночества и изоляции. Главой ведомства он назначил министра по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тэцуси Сакамото, теперь он совмещает две должности.

Суга объяснил необходимость такой меры тем, что связи между людьми в обществе в современном мире и так размывались, а пандемия коронавируса еще больше ограничила их контакты и сделала проблему очевидной. Также министр отметил, что из-за распространения COVID-19 выросло число самоубийств среди женщин.

Япония одиночество
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