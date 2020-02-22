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Карлос Гон рассказал о прогулках в ливанских горах после побега из Японии

Экс-глава Renault в интервью WSJ сообщил, что постоянно опасается ареста. Гон также рассказал об ужинах, которые он устраивает для друзей в Бейруте, прогулках в горах и лыжном спорте
Карлос Гон (Фото: Panoramic / ZUMA / Global Look Press)

Бывший глава альянса Renault-Nissan Карлос Гон в интервью Wall Street Journal рассказал о том, как он живет в Бейруте после бегства из-под домашнего ареста в Японии. По его словам, он не может выехать из Ливана, опасаясь задержания, а доступ к личному счету ограничен.

Также Гон опасается, что за ним следят представители японских властей или компании Nissan. «Я должен постоянно находиться под защитой. Напротив моего жилища здание взяли в аренду японцы. И я не знаю, кто они такие. А еще мне рассказывают, что мой дом постоянно фотографируют неизвестные японцы», — заявил бизнесмен.

Гон согласился с тем, что жизнь, когда он летал по всему миру на частных бизнес-джетах, подошла к концу. «Сейчас мне остается бороться только за свою репутацию», — добавил он.

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Гон удивился вопросу WSJ, готов ли он извиниться за содеянное. «Извиняться за что? Перед кем? Перед Renault? Перед Nissan?» — сказал он.

Гон также рассказал, что сейчас общается с голливудским агентом Майклом Овитцем, рассчитывая продать свою историю для создания фильма или сериала. По его мнению, вырученные деньги помогут в дальнейших судебных разбирательствах. По словам бывшего топ-менеджера, он вместе с женой устраивает ужины для друзей в их доме в Бейруте, гуляет по горам и катается на лыжах.

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Гон, который ранее занимал пост исполнительного директора Renault, а затем возглавлял альянс Renault — Nissan — Mitsubishi, был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Его обвинили в различных махинациях на десятки миллионов долларов.

В конце декабря 2019 года стало известно, что вышедший под залог Гон сбежал в Ливан (он в том числе является гражданином этой страны) транзитом через Турцию. Как писала WSJ, топ-менеджер перемещался в контейнере для концертного оборудования.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Карлос Гон, Ливан
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