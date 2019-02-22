После послания Путина глава СК объявил о планах лично общаться с бизнесом

Также Следственный комитет откроет горячую линию для общения с предпринимателями. В среду президент Владимир Путин говорил о том, что «бизнес не должен ходить под статьей»

Александр Бастрыкин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Следственном комитете откроют специальную телефонную линию, при помощи которой можно будет сообщить о давлении на бизнес, следует из сообщения на сайте СК. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он также будет «на постоянной основе» лично принимать бизнесменов. В ходе этих встреч они смогут «обратиться к главе ведомства по вопросам, связанным с расследованием (…) уголовных дел» в сфере предпринимательства.

Сообщение о новом формате общения с бизнесменами появилось после того, как тему давления на предпринимателей в среду в послании к Федеральному собранию затронул президент Владимир Путин. «Добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания», — сказал он. Президент отметил, что 45% уголовных дел против предпринимателей прекращаются до того, как доходят до суда.

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Как уточнил позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин «действительно недоволен эффективностью выполнения поручений» по этому направлению. В администрации президента работают над перечнем поручений по итогам послания, добавил он.