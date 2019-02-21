Платформой для жалоб бизнеса на давление займется участник спора с Baring

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,52 -0,12 EUR Бирж. 74,23 -0,24 Brent 67,01 1,07% USD Нал. 65,89 65,29 EUR Нал. 74,82 74,07 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1326 -0,0017 BTC/USD Бирж. 4 004,40 -56,70 IMOEX 2 478,95 -0,36% RTSI 1 191,98 -0,20% DJIA 25 954,44 0,24% Nasdaq 7 489,07 0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 20 фев, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 20 фев, 14:22
Адвокат сообщил о вызове националиста Демушкина в отделение полиции Общество, 12:39 Банк «Восточный» в Алтайском крае оштрафовали за навязывание кредитов Финансы, 12:33 Кремль сообщил о недовольстве Путина работой по его поручениям Политика, 12:32 Прокурор запросил до 9 лет за растрату 140 млн в компании Артема Чайки Общество, 12:25 Как быть хорошим другом: 5 простых шагов Спецпроект РБК PINK, 12:21 Тимошенко подала в суд на Порошенко за незаконную агитацию Политика, 12:19 Россияне назвали важные качества для лидеров общественных организаций Общество, 12:09 «Яндекс», Mail.Ru Group и Avito: самые дорогие компании в Рунете Бизнес, 12:06  Троих российских лыжников исключили из состава сборной на чемпионате мира Спорт, 12:01 В московский театр и госпиталь поступили письма о минировании Общество, 11:57 Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 11:54 Poloniex уйдет на технические работы: криптобиржа будет недоступна 2 часа Крипто, 11:41 Платформой для жалоб бизнеса на давление займется участник спора с Baring Политика, 11:41 Госдума приняла закон о паллиативной помощи Общество, 11:35
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Платформой для жалоб бизнеса на давление займется участник спора с Baring
Одним из кураторов работы платформы для жалоб бизнеса от Агентства стратегических инициатив будет участник конфликта акционеров «Восточного» Артем Аветисян. Создать платформу для сообщений о давлении на бизнес поручил президент
Владимир Путин и Артем Аветисян  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Цифровая платформа для жалоб предпринимателей, создать которую поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью. Об этом РБК рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Возможность подачи жалоб, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, разработчики «пока не закладывают, поскольку считают, что это вопросы судебной системы», пояснила Чупшева РБК.

О необходимости создания цифровой платформы для жалоб предпринимателей заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. «Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу», — сказал президент.

Политика
Путин объяснил показ ракет во время послания желанием успокоить россиян

Руководителей правоохранительных структур глава государства призвал «не пугаться», поскольку платформа должна стать для них «подспорьем», с тем чтобы «руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне». Правительству и бизнес-объединениям поручено проработать технологические решения и нормативную базу, силовым структурам в лице МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и СК — подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая сроки их рассмотрения.

Запустить платформу «хотя бы в пилотном режиме» Путин потребовал к концу года.

Концепция платформы разрабатывается деловыми объединениями и АСИ совместно с Минэкономразвития, сообщила Чупшева РБК. Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян «активно участвует в разработке платформы», курируя работу в качестве директора АСИ по направлению «Новый бизнес», сказала она, отвечая на вопрос РБК.

Артем Аветисян является партнером по бизнесу арестованного на прошлой неделе основателя компании Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Конфликт в банке происходит между двумя группами акционеров, обвиняющими друг друга в нанесении ущерба «Восточному»: инвестфондом Baring Vostok и бывшими владельцами ​присоединенного к «Восточному» в 2016 году Юниаструм Банка Аветисяном (32,02%) и Шерзодом Юсуповым (4,8%).

Baring Vostok в прошлом году начал разбирательство в Лондонском международном арбитраже против Артема Аветисяна. Иски, по словам Калви, связаны более чем с десятью сделками, имеющими признаки мошенничества.

О подготовленной концепции и модели управления платформой доложат премьер-министру и президенту, уточнила Чупшева. Отвечать за работу площадки, по словам гендиректора АСИ, будет специально созданный управляющий комитет, куда войдут представители Минэкономразвития, деловых сообществ, Агентства стратегических инициатив.

Финансы
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Источник, близкий к правительству, сказал РБК, что в управляющий комитет также войдут представители МВД, Генпрокуратуры, СК.

На разработку платформы потребуется до 100 млн руб., сообщила Чупшева. «Мы смотрели, сколько стоили аналоги, — «Активный гражданин» в Москве, «Добродел» в Московской области. По нашим подсчетам, может понадобиться до ста​ миллионов». Источник финансирования пока не определен — это, например, могут быть средства Минэкономразвития или средства АСИ, сказала она.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, АСИ, Майкл Калви, Артем Аветисян
Материалы по теме
ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви
Финансы
Путин поручил сформировать Национальный космический центр
Технологии и медиа
Послание семьям и детям: как будут работать новые инициативы президента
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter