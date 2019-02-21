Платформой для жалоб бизнеса на давление займется участник спора с Baring

Платформой для жалоб бизнеса на давление займется участник спора с Baring

Одним из кураторов работы платформы для жалоб бизнеса от Агентства стратегических инициатив будет участник конфликта акционеров «Восточного» Артем Аветисян. Создать платформу для сообщений о давлении на бизнес поручил президент

Владимир Путин и Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Цифровая платформа для жалоб предпринимателей, создать которую поручил Владимир Путин, будет предусматривать две категории жалоб: касающихся системных проблем бизнеса и связанных с контрольно-надзорной деятельностью. Об этом РБК рассказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Возможность подачи жалоб, связанных с уголовным преследованием предпринимателей, разработчики «пока не закладывают, поскольку считают, что это вопросы судебной системы», пояснила Чупшева РБК.

О необходимости создания цифровой платформы для жалоб предпринимателей заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля. «Деловым объединениям и Агентству стратегических инициатив предлагаю создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но, главное, добиться рассмотрения вопроса по существу», — сказал президент.

Руководителей правоохранительных структур глава государства призвал «не пугаться», поскольку платформа должна стать для них «подспорьем», с тем чтобы «руководящий состав на самом верхнем уровне оперативно, по-современному, объективно получал всю необходимую информацию для принятия соответствующих решений на ведомственном хотя бы уровне». Правительству и бизнес-объединениям поручено проработать технологические решения и нормативную базу, силовым структурам в лице МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и СК — подготовить регламент работы с обращениями предпринимателей, включая сроки их рассмотрения.