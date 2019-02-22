Судя по «делу Baring Vostok», правовые риски для предпринимателей в России возрастают и сил, способных остановить этот процесс, не видно

С 15 февраля задержание основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и пяти его коллег по обвинению в хищении средств банка «Восточный» стало главной темой всех деловых СМИ. А 20 февраля все писали уже про ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Важной составляющей послания в очередной раз стали взаимоотношения бизнеса и правоохранительных органов. Президент заявил, что бизнес не должен «постоянно ходить под статьей», и пообещал пересмотреть некоторые законодательные нормы, которые способствуют силовому давлению, например разобраться с неправильным применением такого квалифицирующего признака преступления, как «группа лиц по предварительному сговору», из-за которого можно стать обвиняемым из-за самого факта работы в одной компании. Правда, за четыре дня до послания Басманный суд показал, что главное у нас не качество законов, например, уже действует норма, запрещающая арестовывать до суда предпринимателей, а практика их применения и силы, которые в такой практике заинтересованы.

Вопрос безопасности

В советские времена государство наказывало за предпринимательство на основании идеологических установок, закрепленных в законе; в 1990-е инициаторами силового прессинга становились партнеры или конкуренты, покупающие эту услугу у силовиков; в наши же дни мы все чаще видим, как в качестве заказчиков или бенефициаров незаконного давления на бизнес стали выступать еще и государственные или окологосударственные структуры.

Инструментом такого давления все чаще становится ФСБ. Именно туда обратился со своим заявлением акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Федеральный закон «О безопасности» и «Положение о ФСБ», утвержденное указом президента № 960 от 11 августа 2003 года, определяют задачи и полномочия этой службы. Никаких указаний о том, что органы безопасности контролируют предпринимательскую сферу там, конечно же, нет.

Юсупов подал свое заявление 7 февраля, дело против Калви появилось спустя пять дней. Очевидно, что в такие сроки серьезную проверку изложенных заявителем обстоятельств провести было просто невозможно. И поэтому преследование Калви напоминает мне дело моего подзащитного Сергея Хачатурова, арестованного в апреле 2018 года по обвинению в выводе средств из компании «Росгосстрах». Точно так же в основе уголовного дела было заявление в ФСБ, поданное главой банка «Открытие» Михаилом Задорновым, под контроль которого перешел «Росгосстрах»; он сделал это 13 апреля 2018 года, дело было возбуждено через два дня.