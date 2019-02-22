За пять лет рост фармацевтического рынка сократился в шесть раз

За пять лет рост фармацевтического рынка сократился в шесть раз

Рост российского фармацевтического рынка практически остановился. Причины — падающие доходы населения, заморозка бюджетов на госзакупки лекарств и регулирование цен на жизненно необходимые препараты

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

​Почему остановился рост

За последние пять лет рост фармацевтического рынка замедлился в шесть раз. В 2018 году его объем достиг 1,7 трлн руб., рост к прошлому году составил всего 1,8%, согласно расчетам аналитической компании DSM Group (есть в распоряжении РБК). За год до этого рынок вырос на 8,2%, а за пять лет — он рос примерно на 16% ежегодно.

Все эти годы он рос в основном за счет коммерческого сегмента — продаж лекарств обычным потребителям, поясняет генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. ​«Сейчас даже Федеральная служба государственной статистики (Росстат) говорит о том, что реальные доходы не растут и, соответственно, у населения недостаточно денег на увеличение трат на лекарственные препараты», — указал он.

Шуляк отметил, что с учетом инфляции рынок и вовсе не вырос за 2018 год, а за 2019-й вырастет минимально. «Плюс мы не видим увеличения государственного бюджета на закупку лекарственных препаратов для льготных пациентов — все останется в пределах прошлого года», — констатировал он.