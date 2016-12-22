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ФСБ опубликовала видео по делу о хищении при строительстве театра Додина
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ФСБ опубликовала видео по делу о хищении при строительстве театра Додина
Общество, 21 фев, 19:08
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ФСБ опубликовала видео по делу о хищении при строительстве театра Додина

Опубликованы два видео по делу о хищении 45 млн руб. при строительстве Малого драматическом театра (МДТ) в Санкт-Петербурге. Материалы опубликованы управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Санкт-Петербургу.

На первом ролике видно, как оперативники приходят с обыском в офис одного из подрядчиков строительства. В ходе обыска силовики изъяли из офиса наличные деньги и документы. Среди прочего они обнаружили сейф, в котором лежали папки с документами, среди которых и папка под названием «Театр». Содержимое сейфа также было изъято.

Видео: РБК

На втором видео — задержание подозреваемых по делу. На ролике можно разглядеть, как сотрудники ФСБ проникают в строящееся здание, где находится подозреваемый. Затем оперативники задают ему ряд вопросов, в том числе относительно его фактического места проживания (мужчина отметил, что проживает в здании, где его обнаружили силовики), и попросили подписать акт о задержании.

Видео: Пресс-служба ФСБ

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о хищении в театре Льва Додина ​и задержании ряда фигурантов (имена не назывались) утром 21 февраля. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК России. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Строительство новой сцены театра должно было закончиться к концу 2019 года. Контракт предусматривает реконструкцию, создание подземной парковки, репетиционных залов, технических и складских помещений.

По данным издания «78», одним из фигурантов дела является директор «Стройсоюза СВ» Максим Корнеев, компания которого должна была проектировать новую сцену театра. Он мог потратить бюджетные деньги на покупку самолета, яхты и автомобиля. Издание опубликовало фотографии, на которых запечатлен Корнеев.

Минкультуры пояснило схему хищения в театре Додина
Общество

Заказчиком проекта стоимостью 2,5 млрд руб. являлась Северо-Западная дирекция по строительству Минкультуры. Однако изначально подрядчиком была компания «Стройсоюз СВ», но по данным 78.ru, контракт с ней был расторгнут в 2016 году из-за срыва сроков работ. В Минкультуры заявили, что генеральный проектировщик строительства новой сцены МДТ получил из бюджета около 170 млн руб., но работы были выполнены частично.

Теги: Малый драматический театр , Хищение , задержание , УФСБ
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