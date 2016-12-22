Минкультуры пояснило схему хищения в театре Додина

Генеральный проектировщик строительства новой сцены Малого драматического театра в Петербурге получил из бюджета около 170 млн руб., но работы были выполнены только частично, рассказал заказчик

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Генпроектировщик строительства новой сцены Академического малого драматического театра драмы в Санкт-Петербурге — компания ТДМ — похитил часть выплаченного Минкультуры аванса. Об этом сообщила журналистам руководитель Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры Наталья Волынская, передает корреспондент РБК.

В 2013 году был заключен контракт на проектирование и выплачен аванс, сказала она. Частично работа была выполнена. «По заключению Главгосэкспертизы, стоимость проектирования оказалась ниже, чем была определена изначально: аванс перекрыл стоимость подготовки проектной документации. Одну часть рабочей документации подрядчик выполнил, а вторую — [сделал] в небольшом объеме. Поэтому дирекция расторгла этот контракт, обратилась в суд за взысканием с компании ТДМ суммы неотработанного аванса и в органы ФСБ, чтобы привлечь их к ответственности за мошенничество», — рассказала Волынская.

45 млн руб. — окончательная сумма ущерба в рамках данного уголовного дела о мошенничестве, рассказала Волынская. «Это сумма неразработанной проектной документации», — пояснила она. По словам Волынской, всего генпроектировщику было выплачено порядка 170 млн руб.

Минкультуры также пытается взыскать 200 млн руб. неотработанного аванса с другого подрядчика строительства новой сцены МДТ, компании «Стройсоюз СВ». «У нас есть другая проблема. Предыдущий подрядчик, с которым мы с большим трудом расторгли контракт в прошлом году, позволял себе угрожать мне лично и сотрудникам дирекции. В судах у нас идет спор за 200 млн руб. неотработанного аванса. Они еще пытаются взыскать с министерства мифический ущерб в размере 1 млрд руб.», — рассказала Волынская.

Министр культуры Владимир Мединский был в курсе нарушений при строительстве новой сцены МДТ, добавила она. «Он неоднократно присутствовал [при проверках]. Когда вскрылось такое количество нарушений, допущенных подрядчиком, он однозначно выступил за расторжение договора, за придание этому делу уголовного характера», — отметила Волынская. По ее словам, ФСБ занималась делом о мошенничестве около года.

Несмотря на хищения, новая сцена МДТ будет построена в срок, указала она. «2019 год — абсолютно реален. Технологических сложностей и проблем нет», — подчеркнула она. При этом проектная документация пройдет дополнительную экспертизу. «Новая документация практически готова. У нас и у театра серьезные замечания к самому проекту. Поэтому новая версия проектных решений будет проходить повторное согласование», — добавила Волынская.

Ранее 21 февраля ФСБ сообщила, что раскрыла хищение 45 млн руб. из бюджета при проектировании новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. По делу о мошенничестве задержаны несколько подозреваемых (их имена не раскрываются).

Видео: Пресс-служба ФСБ

Заказчиком проекта стоимостью 2,5 млрд руб. выступала Северо-Западная дирекция по строительству Минкультуры. Изначально подрядчиком была компания «Стройсоюз СВ». Однако, по данным издания 78.ru, контракт с ней был разорван в 2016 году из-за срыва сроков работ.

Следующий контракт был подписан с «Трансепт групп» на 2 млрд руб.