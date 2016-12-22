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ФСБ сообщила о хищении ₽45 млн бюджетных средств в театре Льва Додина
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ФСБ сообщила о хищении ₽45 млн бюджетных средств в театре Льва Додина
Общество, 21 фев, 09:47
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ФСБ сообщила о хищении ₽45 млн бюджетных средств в театре Льва Додина
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии хищения 45 млн руб. в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Как сообщили РБК в Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, спецслужбы раскрыли хищение 45 млн руб. в Малом драматическом театре в Петербурге. По факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве.

«Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 млн руб., выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», — говорится в сообщении ФСБ.

Видео: Пресс-служба ФСБ

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. ФСБ также сообщила о задержании ряда фигурантов (их имена не называются). Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг МДТ пресс-секретарь театра Елена Александрова предложила обратиться к заказчику строительства — Министерству культуры в лице Северо-западной дирекции. «К театру это не имеет ни малейшего отношения, это вообще не к нам», — сообщила Александрова.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

Актеры МДТ затруднились прокомментировать случившееся. Анжелика Неволина сказала, что совершенно ничего не знает, Ксения Раппопорт заявила, что «не в курсе ситуации». Адриан Ростовский сообщил, что узнал о хищениях в МДТ из средств массовой информации. «До этого я с этой новостью не сталкивался. Единственное, с чем я сталкивался, так это с долгостроем постоянным, как и весь театр», — заявил он.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал, что хищения были допущены на этапе проектирования. По данным СПАРК, в 2015 году компания «Стройсоюз СВ» заключила договор о строительстве новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы на 2,5 млрд руб. Конкурсная документация есть на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступало государственное учреждение Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Головной компанией согласно СПАРК является Министерство культуры России.

Строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Контракт предусматривает реконструкцию, создание подземного паркинга, репетиционных залов, технических и складских помещений.

Художественным руководителем и директором МДТ является Лев Додин. На сайте театра указывается, что авторами концепции новой сцены на месте двухэтажного здания бывшего фуражного двора Семеновского полка выступают сам Додин и главный художник театра Александр Боровский.

Позднее в адвокатском бюро «Качкин и партнеры» РБК заявили, что автором концепции и архитектурного проекта новой сцены МДТ является Архитектурная мастерская Мамошина.

Изначально подрядчиком новой сцены была компания «Стройсоюз СВ», однако в декабре 2016 года контракт с ней на 2,5 млрд руб. был разорван из-за срыва сроков работ, сообщает издание 78.ru. «Стройсоюз СВ» подал в суд на Министерство культуры и в результате получил 200 млн руб. Следующий контракт был подписан с «Трансепт групп» на 2 млрд руб. Работы начались весной 2017 года.

В ноябре 2017 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта объявила тендер на выбор нового генпроектировщика (предыдущий проектировщик — компания ТДМ — обанкротился), объяснив это внесением «некоторых изменений в проект». На разработку документации планировалось потратить 38 млн руб.

Согласно базе данных СПАРК, в 2018 году администрация театра, действуя в качестве заказчика, заключила договоры с подрядными организациями на 20,5 млн руб. Кроме основного вида деятельности, который указан в базе данных, это деятельность в области исполнительных искусств, театр имеет лицензию на продажу алкоголя. Лев Додин помимо постов в МДТ является совладельцем регионального благотворительного общественного фонда «Друзья Санкт-Петербургского государственного академического малого драматического театра под руководством Льва Додина».

Скандалы с обвинениями в хищениях в российских театрах

Малый и Большой театры в Москве

В 2006 году следственные органы предъявили обвинение в мошенничестве директору ООО «ПО «Теплотехник», участвовавшему в реконструкции Государственного академического Малого театра в Москве. По версии следствия, компания выполняла работы по перекладке участка теплотрассы и установке подземных колодцев-камер. Подрядчик, не выполнивший работу в полном объеме, тем не менее получил все деньги по контракту. Обвиняемым по делу проходил управляющий епископ Союза церквей евангельских христиан России Александр Семченко. С него взяли подписку о невыезде и расследовали дело в течение следующих семи лет.

В 2013 году МВД рассказало о хищении 90 млн руб., выделенных на ремонт Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Еще в 2005 году ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и все то же ООО «ПО «Теплотехник» заключили контракт на работы по капитальному ремонту объектов электроснабжения театра. По версии следствия, несмотря на недоделанный ремонт и нарушения технического регламента, акт приемки работ подписали и перечислили подрядчику 90 млн руб.

Уголовные дела против Семченко объединили, а его поместили под домашний арест. Спустя год расследование дела о хищениях при работах в Малом театре было прекращено, и епископ вышел из-под ареста под подписку о невыезде.

«Гоголь-центр»

В мае 2017 года в московском театре «Гоголь-центр», а также дома у его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. После обыска были задержаны бывшие гендиректор и главный бухгалтер проекта «Седьмая студия» Юрий Итин и Нина Масляева. Впоследствии были задержаны сам Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывшая глава департамента Минкульта Софья Апфельбаум.

По версии следствия, созданная Серебренниковым преступная группа похитила бюджетные средства, предназначенные для развития в 2011–2014 годах культурного проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Масляева дала признательные показания, а сумма ущерба, изначально оцененная в 68 млн руб., выросла до 133 млн. Расследование дела продолжается. Обвинения вызвали широкий резонанс, а в защиту Серебренникова и других обвиняемых выступили многие общественные и культурные деятели в России и за границей.

Театр кукол имени Образцова

В сентябре 2010 года с обысками пришли в московский Театр кукол имени Сергея Образцова. Вскоре по подозрению в хищении не менее 11,8 млн руб. был задержан экс-руководитель театра Андрей Лучин. Обвинения в мошенничестве были также предъявлены его жене, которая занимала в театре должность старшего экономиста.

По данным следствия, супруги в 2008 года при подготовке конкурсов на право заключения с театром госконтрактов зарегистрировали подконтрольные предприятия, которые выигрывали конкурсы. В итоге театр подписал с подставными компаниями девять контрактов на сумму более 18,5 млн руб. Александр Авдеев, занимавший пост министра культуры на момент задержания Лучина, заявлял, что директор театра мог стать жертвой несовершенства законов.

В 2012 году Симоновский районный суд Москвы приговорил Лучина к пяти годам лишения свободы условно, его жена получила четыре года условно.

Мариинский театр

В 2012 году Счетная палата выявила нарушения на сумму более 290 млн руб. при строительстве второй сцены Мариинского театра в Петербурге. Проверка показала, что средства на строительство использовались неэффективно. Тем не менее по результатам проверки не было выдвинуто каких-либо обвинений. Стоимость проекта второй сцены Мариинки выросла за время строительства более чем вдвое, до 22 млрд руб.

МХТ имени Чехова

В январе 2009 года было заведено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в МХТ им. Чехова. Начальник Монтажно-строительного управления Татьяна Шишкова заявила, что руководство театра предложило ей участвовать в афере с деньгами, выделенными на реконструкцию здания в Камергерском переулке. По версии следствия, в этой афере собирались участвовать первый заместитель худрука театра Игорь Попов, замдиректора Олег Козыренко и председатель конкурсной комиссии Евгений Якимов.

Генпрокуратура дважды отказывалась утверждать обвинительное заключение, а в конце 2010 года стало известно о прекращении расследования по ходатайству худрука театра Олега Табакова и большей части творческой труппы в связи с примирением сторон. Также сообщалось, что подозреваемые признали свою вину и раскаялись.

Драматический театр в Пскове

В громком «деле реставраторов», фигурантом которого стал замминистра культуры Григорий Пирумов, был эпизод, связанный с хищением средств, выделенных на ремонт Драматического театра в Пскове. По версии следствия, Пирумов в 2012 году создал преступную группу из сотрудников Минкультуры и частных предприятий, которые заключали контракты на реставрационные работы по завышенным ценам и присваивали излишки. Всего участников группы обвинили в хищении 164 млн руб.

В начале 2017 года Пирумов признал свою вину, и вскоре обвиняемые выплатили сумму ущерба. В результате дела некоторых были выделены в отдельное производство и фигурантам были назначены условные сроки.

Самого Пирумова в начале октября 2017 года приговорили к полутора годам колонии и сразу освободили в связи с отбытием срока наказания в СИЗО. Остальные фигуранты дела также получили сроки, позволившие освободить их в зале суда.

Театр Джигарханяна в Москве

В 2017 году в семье актера и режиссера Армена Джигарханяна разразился скандал. На фоне семейных разногласий в бухгалтерии Московского драматического театра под руководством Джигарханяна прошли обыски. По словам источников, проверки выявили хищения в театре, которым ранее руководила жена артиста Виталина Цымбалюк. Сообщалось, что под подозрением оказался бухгалтер театра.

«Центр драматургии и режиссуры» в Москве

В мае 2016 года стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении бывшего директора московского театра «Центр драматургии и режиссуры» Дмитрия Палагуты. По версии следствия, глава театра фиктивно устроил на работу бухгалтера, которая там не появлялась и не выполняла должностных обязанностей, а зарплату получал сам Палагута. Ущерб оценивался примерно в 1 млн руб.

Молодежный театр Алтая

В августе 2014 года правоохранительные органы предъявили обвинения в хищении имущества Татьяне Козицыной, недавно со скандалом уволенной с поста директора Молодежного театра Алтая после 16 лет работы. Ей вменялась кража служебного ноутбука и телефона стоимостью 17654 и 7192 руб. соответственно. Впоследствии статью обвинения переквалифицировали с хищения на халатность.

В защиту Козицыной выступили известные театральные и общественные деятели, в том числе режиссеры Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев, Александр Калягин и др. В ноябре 2014 года дело в отношении нее было закрыто за отсутствием состава преступления.

Авторы: Артем Филипенок, Илья Немченко, Егор Губернаторов, Дмитрий Серков, Екатерина Костина, Любовь Алтухова.
Теги: ФСБ России , мошенничество
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