ФСБ сообщила о хищении ₽45 млн бюджетных средств в театре Льва Додина

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии хищения 45 млн руб. в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Как сообщили РБК в Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, спецслужбы раскрыли хищение 45 млн руб. в Малом драматическом театре в Петербурге. По факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве.

«Группой лиц было похищено и присвоено не менее 45 млн руб., выделенных из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы», — говорится в сообщении ФСБ.

Видео: Пресс-служба ФСБ

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. ФСБ также сообщила о задержании ряда фигурантов (их имена не называются). Вопрос об избрании им меры пресечения решается.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг МДТ пресс-секретарь театра Елена Александрова предложила обратиться к заказчику строительства — Министерству культуры в лице Северо-западной дирекции. «К театру это не имеет ни малейшего отношения, это вообще не к нам», — сообщила Александрова.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкультуры.

Актеры МДТ затруднились прокомментировать случившееся. Анжелика Неволина сказала, что совершенно ничего не знает, Ксения Раппопорт заявила, что «не в курсе ситуации». Адриан Ростовский сообщил, что узнал о хищениях в МДТ из средств массовой информации. «До этого я с этой новостью не сталкивался. Единственное, с чем я сталкивался, так это с долгостроем постоянным, как и весь театр», — заявил он.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал, что хищения были допущены на этапе проектирования. По данным СПАРК, в 2015 году компания «Стройсоюз СВ» заключила договор о строительстве новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы на 2,5 млрд руб. Конкурсная документация есть на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступало государственное учреждение Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Головной компанией согласно СПАРК является Министерство культуры России.

Строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Контракт предусматривает реконструкцию, создание подземного паркинга, репетиционных залов, технических и складских помещений.

Художественным руководителем и директором МДТ является Лев Додин. На сайте театра указывается, что авторами концепции новой сцены на месте двухэтажного здания бывшего фуражного двора Семеновского полка выступают сам Додин и главный художник театра Александр Боровский.

Позднее в адвокатском бюро «Качкин и партнеры» РБК заявили, что автором концепции и архитектурного проекта новой сцены МДТ является Архитектурная мастерская Мамошина.

Изначально подрядчиком новой сцены была компания «Стройсоюз СВ», однако в декабре 2016 года контракт с ней на 2,5 млрд руб. был разорван из-за срыва сроков работ, сообщает издание 78.ru. «Стройсоюз СВ» подал в суд на Министерство культуры и в результате получил 200 млн руб. Следующий контракт был подписан с «Трансепт групп» на 2 млрд руб. Работы начались весной 2017 года.

В ноябре 2017 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта объявила тендер на выбор нового генпроектировщика (предыдущий проектировщик — компания ТДМ — обанкротился), объяснив это внесением «некоторых изменений в проект». На разработку документации планировалось потратить 38 млн руб.

Согласно базе данных СПАРК, в 2018 году администрация театра, действуя в качестве заказчика, заключила договоры с подрядными организациями на 20,5 млн руб. Кроме основного вида деятельности, который указан в базе данных, это деятельность в области исполнительных искусств, театр имеет лицензию на продажу алкоголя. Лев Додин помимо постов в МДТ является совладельцем регионального благотворительного общественного фонда «Друзья Санкт-Петербургского государственного академического малого драматического театра под руководством Льва Додина».