 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Гидрометцентр сообщил о мировом рекорде мороза в Якутии

Гидрометцентр: в Якутии зафиксировали минимальную температуру по миру

Самая низкая температура воздуха за прошедшие сутки на Земле была зафиксирована в Якутии, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Мировой «топ-3» возглавил якутский Покровск», — говорится в сообщении.

В городе мороз достиг минус 51,7 градусов, в Оленкенском районе республики на метеостанции Сухана температура воздуха составила минус 49,4 градуса (второе место в топе), а в селе Крест-Хальджай — минус 48,7 градусов.

Москвичам пообещали пасмурный и неморозный день
Общество

Самыми жаркими местами планеты стали Австралия и Южно-африканской республике (ЮАР), подчеркнули в Гидрометцентре. В Телфере, расположенном на западе Австралии, воздух прогрелся до плюс 44,1 градусов, в аэропорту Сиднея — до плюс 42,6 градусов, а в африканском городе Апингтоне — до плюс 39,2 градусов.

В Московском регионе самым теплым пунктом стал поселок Черусти с температурой плюс 1,6 градусов, а самая холодная ночь отмечена в Кашире, где температура опустилась до минус 3,2 градуса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Якутия температура морозы

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Москвичам пообещали пасмурный и неморозный день
Общество
Синоптик предупредил о возвращении морозов в Москву перед Новым годом
Общество
Синоптики сообщили о самой морозной ночи в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Гидрометцентр сообщил о мировом рекорде мороза в Якутии Общество, 00:47
В США подтвердили задержание танкера у берегов Венесуэлы Политика, 00:26
Транспортный налог 2026: ставки, льготы и что будет, если не платить Авто, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Каллас извинилась за пост о нападении активистов на полицию в Таллине Политика, 00:07
Омбудсмен рассказала о состоянии раненного при взрыве в Химках мальчика Общество, 00:02
Полиция назвала причину взрыва в Химках, при котором погиб подросток Общество, 20 дек, 23:56
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 20 дек, 23:30
Водитель грузовика насмерть сбил подростка на переходе в Москве Общество, 20 дек, 23:13
Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России Политика, 20 дек, 23:11
Как золото, наука и профориентация встретились в одном пространстве Тренды, 20 дек, 22:28
После атаки ВСУ около 5 тыс. жителей Курской области остались без света Политика, 20 дек, 22:28
МВД назвало причину гибели 12-летнего подростка в подмосковной Сходне Общество, 20 дек, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 20 дек, 21:46