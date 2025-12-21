Гидрометцентр сообщил о мировом рекорде мороза в Якутии

Самая низкая температура воздуха за прошедшие сутки на Земле была зафиксирована в Якутии, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Мировой «топ-3» возглавил якутский Покровск», — говорится в сообщении.

В городе мороз достиг минус 51,7 градусов, в Оленкенском районе республики на метеостанции Сухана температура воздуха составила минус 49,4 градуса (второе место в топе), а в селе Крест-Хальджай — минус 48,7 градусов.

Самыми жаркими местами планеты стали Австралия и Южно-африканской республике (ЮАР), подчеркнули в Гидрометцентре. В Телфере, расположенном на западе Австралии, воздух прогрелся до плюс 44,1 градусов, в аэропорту Сиднея — до плюс 42,6 градусов, а в африканском городе Апингтоне — до плюс 39,2 градусов.

В Московском регионе самым теплым пунктом стал поселок Черусти с температурой плюс 1,6 градусов, а самая холодная ночь отмечена в Кашире, где температура опустилась до минус 3,2 градуса.