В кабмине назвали регионы России, в которые туристы ездили больше всего
Внутренний турпоток за 10 месяцев 2025 года достиг 76,2 млн поездок, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко со ссылкой на данные Росстата.
Он отметил, что рост фиксируется и в межсезонье. По его словам, положительная динамика сохраняется пятый год подряд: 66,5 млн поездок в 2021 году, 73,1 млн — в 2022 году, 83,6 млн — в 2023 году и 90 млн — в 2024 году. «Прошлый, 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России — тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом», — отметил он.
С января по октябрь 2025 года лидерами по числу поездок стали Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В топ популярных регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.
Кроме того, рост турпотока продемонстрировали регионы, активно развивающие инфраструктуру: Карачаево-Черкесия (+128%), Адыгея (+65%), Тверская область (+49%), Калмыкия (+47%) и Чукотка (+46%).
В 2024 году президент Владимир Путин заявил, что доля внутреннего туризма в ВВП России должна вырасти до 5% в течение ближайших десяти лет. Он отметил, что выполнение этой задачи создаст новые возможности для бизнеса и рабочих мест.
Путин также поставил цель довести число внутренних поездок до 140 млн к 2030 году, подчеркнув необходимость расширять «предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус». Кроме того, глава государства сообщил, что к 2030 году в рамках экологического нацпроекта планируется создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили