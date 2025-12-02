В кабмине назвали регионы России, в которые туристы ездили больше всего

Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Внутренний турпоток за 10 месяцев 2025 года достиг 76,2 млн поездок, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко со ссылкой на данные Росстата.

Он отметил, что рост фиксируется и в межсезонье. По его словам, положительная динамика сохраняется пятый год подряд: 66,5 млн поездок в 2021 году, 73,1 млн — в 2022 году, 83,6 млн — в 2023 году и 90 млн — в 2024 году. «Прошлый, 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России — тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом», — отметил он.

С января по октябрь 2025 года лидерами по числу поездок стали Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В топ популярных регионов также вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области.

Кроме того, рост турпотока продемонстрировали регионы, активно развивающие инфраструктуру: Карачаево-Черкесия (+128%), Адыгея (+65%), Тверская область (+49%), Калмыкия (+47%) и Чукотка (+46%).

В 2024 году президент Владимир Путин заявил, что доля внутреннего туризма в ВВП России должна вырасти до 5% в течение ближайших десяти лет. Он отметил, что выполнение этой задачи создаст новые возможности для бизнеса и рабочих мест.

Путин также поставил цель довести число внутренних поездок до 140 млн к 2030 году, подчеркнув необходимость расширять «предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус». Кроме того, глава государства сообщил, что к 2030 году в рамках экологического нацпроекта планируется создать туристическую инфраструктуру во всех национальных парках России.