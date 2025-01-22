«Коммерсантъ» узнал об аресте заказчика убийств банды спецназовцев

Речь идет об Олеге Рамазанове. По версии СК, он заказал банде убийства нескольких человек, в том числе советника председателя Контрольно-счетной палаты (он выжил). В банду спецназовцев входил экс-начальник штаба СОБР «Рысь»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы арестовал Олега Рамазанова, которого следствие считает заказчиком убийств, совершенных бандой спецназовцев, пишет «Коммерсантъ».

По версии ГСУ СКР, в мае 2003 года по указанию Рамазанова в Токмаковом переулке Москвы было совершено покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Александра Ревзина. Он получил три огнестрельных ранения, но выжил.

Следователи также считают, что арестованный был заказчиком убийства учредителя ЗАО «Финансовый центр «Квалитет» и ООО «Инвестиционная группа «Квалитет-секьюрити» Кирилла Андреева. В него стреляли 15 июля того же года на Ленинском проспекте из проезжавшей мимо машины. В том же месяце в своем автомобиле Saab на Каширском шоссе был подорван бизнесмен из Дагестана Пирмагомед Бурчаков. Своего земляка заказал Рамазанов, полагает следствие. 16 октября на выходе из ресторана в Олимпийской деревне в Москве по заказу фигуранта дела был убит еще один его земляк — Магомед Гаджиев.

По версии следствия, преступления связаны с переделом контроля над коммерческой недвижимостью в столице, в том числе ОАО «Универмаг «Москва», рассказал газете источник, близкий к следствию.

Представители защиты Рамазанова подтвердили изданию его арест, он был обжалован в Мосгорсуде. Срок следствия по делу арестованного продлен до середины февраля 2025 года.

Исполнителями заказов Рамазанова в ГСУ СКР считают участников банды спецназовцев, в которую входили бывший начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, а также сотрудники внутренних войск МВД (ныне Росгвардии) и других силовых структур.

По делу «оборотней в погонах» проходят 11 человек. Помимо Алпатова это бывший военнослужащий Павел Христев (именно его СК назвал главарем банды), неработающий уроженец Хмельницкой области Украины Иван Пилипюк, старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, бывший военнослужащий Минобороны, мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков, полковник МВД в отставке Владимир Новгородов, а также предполагаемая заказчица убийства троих человек Ирина Егорова и некие Алексей Кузнецов, Сергей Анисимов и Максим Пикалов.

Банда действовала с 1998 по 2023 год. На ее счету около 30 заказных убийств и похищений.

Банда действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других регионов. Среди преступлений, которые ей приписывают, — убийство советника министра путей сообщения в 2002 году в Одинцово, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Согласно материалам дела, с февраля 2000 года по октябрь 2004 года жертвами бандитов стали 13 человек, еще пятерым удалось выжить.

Христев был задержан в марте 2023 года вместе со своим сыном Александром по подозрению в нападении на бизнесмена из Калужской области и поджоге автомобиля. В декабре того же года были задержаны около десятка бывших и действующих спецназовцев, в том числе начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов и оперуполномоченный спецподразделения «Гром» Волостных.

В ноябре 2024 года СКР завершил расследование дела против 11 членов банды, писал «Коммерсантъ».