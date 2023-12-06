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Общество ,  
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По делу о банде из 1990-х задержали начальника штаба СОБР «Рысь»

Хинштейн: по делу о банде из 1990-х задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов
Группировка совершила около 30 заказных убийств и похищений, в том числе советника министра и владельца Красногвардейского рынка в начале 2000-х. Среди преступников — действующие глава штаба СОБР и оперуполномоченный спецназа
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Среди членов группировки, совершавшей тяжкие преступления с 1998 года, были действующие сотрудники Росгвардии, сообщил бывший советник директора ведомства, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Среди них — начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).

По делу о банде из 1990-х задержали начальника штаба СОБР «Рысь»
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Всего задержаны 15 человек, в том числе лидер группировки, в банду входили действующие сотрудники МВД, в том числе из подразделений спецназа и ГИБДД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские.

МВД задержало высокопоставленного силовика, вступившего в банду
Общество
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

Преступная группа совершила не менее 30 преступлений, среди которых убийство советника министра путей и сообщения в 2002 году в Одинцово, похищение и убийство владельца коммерческой компании и его бухгалтера в 2002 году в Москве, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, убийства нескольких лиц, занимающих высокое положение в преступной иерархии, в период с 2002 по 2003 год, владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

По данным силовиков, лидер группировки долгое время жил на Украине и выводил в это государство деньги, но регулярно приезжал в Россию для координации и руководства. Банда действовала на территории Москвы, Московской и Калужской областей, Красноярского края и других регионов.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росгвардия СОБР МВД банда Александр Хинштейн

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