Офицера спецотряда «Рысь» арестовали по делу банды 90-х

Алексей Алпатов, офицер СОБР «Рысь», был членом преступной банды, причастной к похищениям и убийствам. Всего в ней участвовали около 20 человек, в том числе сотрудники МВД и ранее служившие в органах гражданские

Фото: Владислав Шатило / РБК

Начальника штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, подразделение Росгвардии) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексея Алпатова, который был членом преступной группировки, арестовали на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы. Арест продлится до 6 февраля 2024 года.

ТАСС со ссылкой на следователя пишет, что Алпатов лично принимал участие в преступлениях банды. Офицер не признал вину, при этом ему грозит заключение вплоть до пожизненного.

МВД 6 декабря сообщило о задержании членов преступной группировки, которая совершала убийства и похищения (свыше 30 эпизодов) с 1998 года по настоящее время на территории Москвы и регионов. В банду входило около 20 человек, среди которых были действующие сотрудники МВД, в том числе подразделений спецназа и ГИБДД, служащие внутренних войск и вооруженных сил, а также гражданские, некоторые в прошлом проходили службу в органах внутренних дел и внутренних войсках.



Основателями банды были бывший российский военнослужащий и сотрудник СОБР МВД (последний погиб в 2006-м в аварии). Лидера банды задержали весной, сообщили в МВД. Следственный комитет уточнил, что его зовут Павел Христев.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн (бывший представитель Росгвардии) раскрыл имена двух членов банды, в их числе был Алпатов, а также оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных (бывший сотрудник спецназа «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).



Источники РБК (знакомый с ходом расследования и близкий к следствию) рассказали, что показания на обоих дал бывший сотрудник МВД, которого задержали по подозрению в двойном убийстве в начале нулевых. Жертв похитили, с родственников требовали выкуп в $500 тыс. Впоследствии похищенные были убиты, их тела с привязанными к ногам гирями обнаружили на дне подмосковного водоема.



Собеседник РБК добавил, что были задержаны еще шесть бывших сотрудников СОБРа, которые получали деньги от перевозчиков наличности за силовое сопровождение.