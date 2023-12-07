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Общество ,  
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СК назвал имя лидера банды силовиков

СК попросил арестовать членов банды во главе с лидером Павлом Христевым
Бандой киллеров, совершавшей преступления с 1998 по 2023 год, руководил бывший военнослужащий Павел Христев. Задержаны несколько бывших и действующих силовиков, один из них — командир СОБРа по делу о трупах с гирями на ногах

СК назвал имя лидера банды силовиков
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Преступной группировкой, совершавшей по заказу похищения людей и убийства с конца 1990-х, руководил Павел Христев. Об этом сообщил Следственный комитет.

МВД ранее сообщало, что основателей банды было двое — бывший российский военнослужащий и сотрудник Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД, который в 2006-м погиб в аварии. Их имена ведомство не назвало. Лидер группировки жил на Украине и регулярно приезжал в Россию для координации и руководства.

«По данным следствия, в 2020–2023 годах члены банды совершили нападение на предпринимателя и хищение его имущества на сумму 2 млн руб., а также по заказу подожгли автомобиль другого гражданина», — сообщили в СК.

Банду основали в 1998 году, она совершала преступления на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области, Красноярского края и ряда других регионов. Всего по делу сейчас к уголовной ответственности привлекается 16 человек, из них привлечено восемь лиц, из них семь арестовано, один фигурант в розыске. Среди задержанных — четыре бывших и два действующих сотрудника правоохранительных органов, а также два гражданских лица. Трех человек уже отправили в СИЗО — это Олег Михалев, Ирина Егорова и Николай Трушков.

Командира СОБРа «Рысь» задержали после обнаружения тел с гирями на ногах
Общество
Фото:МВД России

Одним из действующих силовиков, состоявших в банде, был начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, вторым — оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД).

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Алпатова задержали в рамках расследования дела о похищении двух человек в 2003-м. Тогда преступники требовали от родных выкуп в размере полумиллиона долларов. Собеседник рассказал, что в октябре 2021 года дело было передано в Главное следственное управление СК для дальнейшего расследования. Следствию удалось установить, что похищенные были убиты, их тела с привязанными к ногам гирями обнаружили на дне подмосковного водоема, рассказал источник РБК. Были задержаны еще шесть бывших сотрудников СОБРа, которые получали деньги от перевозчиков наличности за силовое сопровождение.

Следователи подозревают, что банда причастна также к убийству советника министра путей сообщения России в подмосковном городе Одинцово в 2002 году, покушению на убийство консультанта аппарата Госдумы в 2003 году в Москве, а также похищению и убийству владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницы в 2004 году.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
банда Следственный комитет

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