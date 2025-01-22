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Военная операция на Украине ,  
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Каждый пятый украинец заявил о готовности покинуть страну

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Военная операция на Украине
21% украинцев готовы покинуть страну после открытия границ. Среди мужчин таких оказалось 25%, среди женщин — 17%, следует из результатов опроса. Наиболее частой причиной респонденты называли отсутствие возможностей для развития
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

21% украинцев готовы покинуть страну после открытия границ, 70% респондентов не хотят менять постоянное место жительства, следует из результатов опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Согласно исследованию, доля мужчин, желающих уехать в другую страну после открытия границ, составляет 25%, женщин — 17%. О таком желании чаще всего говорили респонденты в возрасте от 18 до 29 лет (33%), в возрастной группе 30–39 лет таких оказалось 27%, 40–49 лет — 23%, 50–59 лет — 16%, более 60 лет — 9%.

Среди проживающих в восточных областях Украины хотели бы покинуть страну 26,5% респондентов, западных — 23%, центральных — 19%, южных — 12%.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Основными причинами для смены постоянного места жительства интервьюируемые называли отсутствие возможностей для развития (30,5%), недостаточную социальную поддержку со стороны государства (29%), желание воссоединиться с родственниками (26%) или, наоборот, их вывезти (23%), а также несоответствие работы требованиям (21%).

Опрос проводился методом личного интервью в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. В нем приняли участие 1518 респондентов старше 18 лет, проживающие в крупных городах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор эти режимы неоднократно продлевались. Мужчинам от 18 до 60 лет запретили покидать страну в период действия военного положения.

Также были ужесточены условия мобилизации на Украине. В частности, был снижен возраст призыва с 27 до 25 лет, отменена категория ограниченно годных, введено обязательство для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военный билет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Военная операция на Украине боевые действия соцопрос
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