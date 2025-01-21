На Украине улучшилось отношение к русским

Отношение на Украине к гражданам страны, являющимся русскими по национальности, с осени 2023-го улучшилось: доля украинцев, готовых принять их в ближний круг, выросла на 10 п.п., следует из данных социологов из Киева

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На Украине улучшилось отношение к гражданам страны, которые являются русскими по национальности, следует из данных исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос проводился с 20 сентября по 3 октября 2024 года. В нем принимали участие 989 граждан Украины старше 18 лет, проживающих на момент опроса на территории, контролируемой Киевом. Участникам исследования задавали вопрос, насколько близкие отношения они готовы допустить с той или иной категорией людей: от членов семьи (индекс социальной дистанции — 1) до запрета допуска в страну (7).

К гражданам Украины, являющимся русскими по национальности, в стране худшее отношение из всех исследовавшихся групп: индекс социальной дистанции составил 4,32 (индекс социальной дистанции 4 означает, что опрашиваемые готовы допустить отношения с этими людьми, как с коллегами; 5 — как с жителями Украины). Однако этот показатель с октября прошлого года улучшился — тогда он составил 4,7.

Увеличилось число граждан Украины, которые готовых допустить русских по национальности в свое ближайшее окружение — с 28,9 до 39,1%. Доля украинцев с ксенофобным отношением к русским, согласно данным КМИС, уменьшилась на 7 п.п.

Отношение к русскоязычным гражданам Украины изменилось незначительно с марта 2023 года, отметили исследователи. 49,2% опрошенных готовы допустить их в ближний социальный круг, еще 33,7% соглашаются, что они могут быть жителями Украины. То есть около 83% жителей Украины готовы допустить русскоязычных граждан страны в свое окружение, а 17% испытывают ксенофобное отношение к ним, поясняют социологи КМИС. Индекс социальной дистанции для этой категории соответствует среднему — 3,73.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, заявил, что в числе ее целей — защита мирных жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинских властей. Он называл развернувшийся конфликт трагедией и подчеркивал, что Россия с уважением относилась к украинскому народу, украинской культуре и украинскому языку.

Вместе с тем Путин много раз называл русских и украинцев фактически одним народом. В своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», которая была опубликована в июле 2022 года, он назвал современную Украину «целиком и полностью детищем советской эпохи». Президент написал, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. «Вместе мы всегда были и будем много­кратно сильнее и успешнее. Ведь мы — один народ», — констатировал президент России и добавил, что судьбу Украины будут решать ее граждане.