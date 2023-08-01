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Военная операция на Украине ,  
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Под статью о дискредитации армии попал блогер-бодибилдер Шпак

Административное дело о дискредитации армии завели против блогера-бодибилдера Шпака
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Военная операция на Украине
Александр Шпак
Александр Шпак (Фото: sashashpakofficial / VK)

Тверской районный суд Москвы возбудил два административных дела против гражданина А.К. Шпака, следует из картотеки дел суда. По данным RT, речь идет о блогере-бодибилдере Александре Шпаке.

Первое дело возбуждено по статье о дискредитации российской армии. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 тыс. руб. для граждан и до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Блогера также обвиняют в нарушении ст. 13.48 КоАП (отождествление целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии). Максимальное наказание за это правонарушение — арест до 15 суток для граждан или штраф до 2 тыс. руб. и до 15 тыс. руб. для должностных и юридических лиц.

Даты заседаний по делу пока не назначены.

РБК обратился за комментарием к представителю Александра Шпака.

Александр Шпак — российский бодибилдер и Instagram-блогер (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена). Мужчина прославился своей эпатажной внешностью: он нарастил клыки, вставил имплантанты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом.

У аккаунта Шпака в Instagram 2,6 млн подписчиков и более 19 тыс. публикаций.

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Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил в марте 2022 года, вскоре после начала спецоперации на Украине. По ст. 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации» максимальное состояние составляет 15 лет лишения свободы.

В России также применяется схожая с уголовной статьей о фейках административная статья о дискредитации российской армии. После неоднократного привлечения к административной ответственности по этой статье может быть возбуждено уголовное дело.

В июле административный протокол по той же статье составили на отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Перед этим Квачков давал несколько интервью, где высказывался о ситуации на Украине. Он также участвовал в политических передачах на видеохостинге YouTube, в которых критиковал ход военных действий.

Теги
дискредитация армии блогеры
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