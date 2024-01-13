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Блогера Александра Шпака объявили в розыск
МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье
МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.
В базе МВД на Шпака заведены две карточки — Александр Шпак и Александр Мещанский-Шпак. Отмечается, что это один человек. По какой конкретно статье он разыскивается, не уточняется.
Ранее Шпака не раз штрафовали по статье о дискредитации российской армии.
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