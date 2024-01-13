Блогера Александра Шпака объявили в розыск

МВД объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье

МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье, следует из базы данных ведомства.

В базе МВД на Шпака заведены две карточки — Александр Шпак и Александр Мещанский-Шпак. Отмечается, что это один человек. По какой конкретно статье он разыскивается, не уточняется.

Ранее Шпака не раз штрафовали по статье о дискредитации российской армии.

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