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Военная операция на Украине ,  
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Суд оштрафовал блогера-бодибилдера Шпака по статье о дискредитации

Блогера Александра Шпака оштрафовали на 250 тыс. рублей за дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Шпак
Александр Шпак (Фото: sashashpakofficial / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 250 тыс. руб. блогера Александра Шпака по статье о дискредитации российской армии, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Шпака признали виновным в совершении пяти административных правонарушений по статье о дискредитации вооруженных сил России (ст. 20.3.3 КоАП).

«По каждому из протоколов ему назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба суда.

В постановлении сказано, что причиной для возбуждения дела стали публикации «антивоенного содержания» в телеграм-канале блогера. На момент подготовки материала на его канал подписаны более 72 тыс. человек.

Административные дела против Шпака завели в августе. Помимо дискредитации армии его обвиняли в отождествление целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии (ст. 13.48 КоАП).

Александр Шпак — бодибилдер и блогер, который прославился своей эпатажной внешностью: нарастил клыки, вставил имплантанты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом.

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Теги
дискредитация армии штраф блогеры
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