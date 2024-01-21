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Разбившийся в Афганистане самолет летел в Москву

Росавиация: пропавший в Афганистане самолет принадлежал российской компании
О пропаже летевшего из Индии самолета в горных районах афганской провинции Бадахшан ранее сообщили местные СМИ. В Росавиации уточнили, что бизнес-джет Falcon-10 принадлежал российской компании, на его борту было 6 человек

Пропавший с радаров в Афганистане бизнес-джет Falcon-10 зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов России, на его борту находились шесть человек, сообщает Росавиация.

«Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия)», — уточнили в ведомстве.

По данным Росавиации, на борту воздушного судно находились четыре члена экипажа и два пассажира. По данным ТАСС, среди них были двое россиян.

По данным РБК Компании, «Атлетик-Групп» зарегистрирована в подмосковном Егорово. Среди видов ее деятельности — воздушные перевозки, розничная торговля и фитнес-центры.

РБК направил запрос в «Атлетик Групп»,

Телеграм-канал Aviaspotter пишет, что последний раз самолет отображался на радарах при подлете к афганской границе, а перед этим пилоты сообщили о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении границы с Таджикистаном. Источники ТАСС сообщили, что причиной крушения, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.

Разбившийся в Афганистане самолет летел в Москву
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О пропаже летевшего из Индии пассажирского самолета в горных районах афганской провинции Бадахшан ранее сообщили Pajhwok News и Tolo News. Представитель регионального управления информации и культуры Забихулла Амири сообщил Tolo News, что к месту крушения направлена группа для расследования инцидента.

Falcon 10 — реактивный самолет, разработанный французской Dassault Aviation. Производство началось в 1971 году и прекратилось в 1989 году, он считается одним из самых популярных бизнес-джетов на рынке подержанных самолетов. Экипаж Falcon 10 обычно состоит из двух человек, вместимость — 4-7 человек.

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бизнес-джет самолет Россия Индия Афганистан авиакатастрофа
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