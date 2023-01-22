Самолет Ryanair сел в Афинах в сопровождении F-16 после сообщения о бомбе
Самолет Boeing 737 ирландского лоукостера Ryanair, летевший из Польши, приземлился в афинском международном аэропорту «Элефтериос Венизелос» после сообщения о бомбе, пишет газета Protothema. В воздух поднимали истребители F-16.
Boeing, на борту которого находились 192 человека, вылетел в Афины из польского города Катовице. В 17:40 самолет сел в греческой столице. Идет эвакуация.
Из-за угрозы взрыва лайнер сопровождали F-16, а в аэропорт направили спецназ.
По данным телеканала ERT, Boeing 738 отправили на специальную площадку, где начали эвакуировать пассажиров. Их дополнительно досмотрят. Полиция обследует и само воздушное судно.
Сообщение о бомбе поступило сразу после взлета. Помимо греческих F-16 лайнер сопровождали также венгерские истребители.
В начале января лайнер авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о минировании. Однако спецслужбы не нашли никаких подозрительных устройств на борту. В самолете летели 236 пассажиров и восемь членов экипажа.
Позднее рейс Azur Air из Перми в Гоа перенаправили в Узбекистан по той же причине. Тогда индийские власти запретили лайнеру входить в воздушное пространство страны за полчаса до того, как он должен был пересечь границу, сообщал перевозчик.