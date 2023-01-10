В Индии не нашли бомбу в севшем из-за «минирования» самолете Azur Air

Фото: Markus Mainka / Global Look Press

Спецслужбы Индии не нашли никаких подозрительных устройств на борту самолета Москва — Гоа авиакомпании Azur Air, который совершил вынужденную посадку в штате Гуджарат после сообщения о минировании. Об это сообщает агентство ANI.

«Служба национальной безопасности не обнаружила ничего подозрительного. Ожидается, что рейс вылетит из Джамнагара в Гоа где-то между 10:30 и 11 утра. Вся ручная кладь была тщательно проверена», — заявил директор аэропорта Джамангар.

На борту самолета находилось 236 пассажиров и восемь членов экипажа.

Самолет из Москвы совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат накануне вечером. Штат Гуджарат находится на северо-западе Индии, Гоа — примерно в 1 тыс. км к югу. О том, что Azur Air получил сообщение о минировании самолета, РБК рассказали в самой авиакомпании.