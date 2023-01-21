Ani сообщило о смене курса самолетом из Перми из-за данных о бомбе
Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из аэропорта Перми в индийский штат Гоа перенаправили в Узбекистан из-за сообщения о заложенной на борту бомбе. Об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на источники в индийском аэропорту.
Самолет выполнял чартерный рейс, на его борту находились 238 человек, в том числе два младенца и семь членов экипажа, уточняет издание.
Рейс ZF2463 выполнял самолет Boeing-757, следует из данных сервиса Flightradar24, отслеживающего полеты. Самолет вылетел из аэропорта Перми около 21:38 по местному времени 20 января. По информации сервиса, борт направили в аэропорт города Термез на юге Узбекистана.
Ранее, 10 января, Ani писало, что из-за сообщения о минировании в индийском штате Гуджарат сел другой самолет Azur Air. Рейс летел из Москвы в Гоа, на борту находились 236 пассажиров и восемь членов экипажа. Службы безопасности аэропорта Джамангар где сел самолет, провели проверку и осмотрели ручную кладь пассажиров, но взрывных устройств не нашли.