Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3 с Россией Политика, 12:46 Синоптик спрогнозировал уменьшение высоты снежного покрова в Москве Общество, 12:40 В сети рассекретили характеристики нового кроссовера Hyundai для России Авто, 12:35 Спектакль в спектакле, балет о балете — о неснятых фильмах шестидесятых РБК и Okko, 12:35 Минстрой сообщил о распространении эскроу на строительство частных домов Недвижимость, 12:32 ЕСПЧ признал законным административный надзор в России Общество, 12:32 Кремль анонсировал международный телефонный разговор Путина Политика, 12:31 На площади Независимости в Минске мужчина попытался покончить с собой Политика, 12:24 Как кризис вынудил фермеров обратить внимание на дронов и блокчейн Pro, 12:20 Экс-президент ФИФА Блаттер неделю провел к коме после операции на сердце Спорт, 12:07 Главный сезон года. Почему альткоины растут в цене Крипто, 12:06 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 12:06 Минцифры оценило затраты операторов на систему слежки за больными COVID Технологии и медиа, 12:05 Страшно ли жить в цифровом мире: подкаст РБК Трендов «Забегая вперед» Футурология, 12:00 
Общество ,  
0 

ЕСПЧ признал законным административный надзор в России

По мнению суда, обязанность отмечаться в полиции или не выходить из дома ночью и не посещать общественные места служит не наказанием, а предотвращением преступления
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался признать повторным наказанием административный надзор за освободившимися в России заключенными. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

На административный надзор ЕСПЧ в 2014–2015 годах пожаловались двое россиян — Аркадий Поступкин и Василий Тимофеев, отбывшие уголовные наказания. Тимофеева в 2003-м приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство, а Поступкина в 2007-м осудили на 7,5 года за торговлю наркотиками.

В 2013 году администрации колоний потребовали в суде установить над освобождающимися заключенными административный надзор. Его в России можно вводить с 2011-го. Бывшие заключенные, которые находятся под административным надзором, должны отмечаться в полиции от одного до четырех раз в месяц, также им могут запрещать участвовать в массовых акциях, посещать «определенные места», покидать дом в определенное время и выезжать за пределы территорий, установленных судом. Процедура применяется к гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, к рецидивистам и к лицам, совершившим умышленные преступления против несовершеннолетних.

Российские суды запретили Поступкину и Тимофееву выходить из дома с 22:00 до 6:00, последнему — также посещать митинги, бары, ночные клубы и прочие увеселительные заведения. Кроме того, Тимофеев должен был трижды в месяц отмечаться в полиции, а Поступкин — раз в месяц. Административный надзор за ними был установлен на срок погашения судимости: восемь лет у Тимофеева и шесть — у Поступкина.

Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года
Общество
Александра Иванова (Варвара Караулова) (слева)

В своем обращении к ЕСПЧ Поступкин сослался на ст. 4 протокола № 7 к Конвенции о правах человека, посчитав административный надзор повторным уголовным наказанием за одно и то же преступление. Кроме того, он привел ст. 2 протокола № 4 той же конвенции, сочтя запрет выходить из дома ночью и необходимость отмечаться в полиции нарушением прав на свободное передвижение.

Тимофеев, в свою очередь, отметил, что, когда суд приговаривал его к наказанию, административного надзора в российском законодательстве еще не было. Помимо этого он сообщил ЕСПЧ, что во время процесса о назначении процедуры надзора запросил, однако не получил адвоката по назначению. До этого оба заявителя пытались обжаловать назначение им надзора в российских судах, но те отклонили иски.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

В результате ЕСПЧ согласился лишь с нарушением права на защиту и присудил Тимофееву компенсацию в размере €4 тыс. Саму процедуру административного надзора европейский суд отказался считать повторным уголовным наказанием, решив, что ее цель — предотвращение преступлений, а не наказание за них.

Требования отмечаться в полиции и запрет на выход из дома в определенное время ЕСПЧ назвал пропорциональными, установленными на определенный срок, указанный в российском законодательстве, которые могут быть обжалованы в суде.

Административный надзор в России также может применяться к лицам, совершившим умышленные преступления против несовершеннолетних. В мае 2020 года детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила бессрочно следить за вышедшими на свободу педофилами, для чего создать специальный реестр таких лиц. Кроме того, после освобождения они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

Автор
Виктория Полякова
ЕСПЧ полиция преступления суд
Материалы по теме
Глава ГИБДД предложил закрыть каршеринг для нарушителей-рецидивистов
Общество
Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%
Общество
Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter