ЕСПЧ признал законным административный надзор в России

По мнению суда, обязанность отмечаться в полиции или не выходить из дома ночью и не посещать общественные места служит не наказанием, а предотвращением преступления

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался признать повторным наказанием административный надзор за освободившимися в России заключенными. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ, внимание на него обратил «Коммерсантъ».

На административный надзор ЕСПЧ в 2014–2015 годах пожаловались двое россиян — Аркадий Поступкин и Василий Тимофеев, отбывшие уголовные наказания. Тимофеева в 2003-м приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство, а Поступкина в 2007-м осудили на 7,5 года за торговлю наркотиками.

В 2013 году администрации колоний потребовали в суде установить над освобождающимися заключенными административный надзор. Его в России можно вводить с 2011-го. Бывшие заключенные, которые находятся под административным надзором, должны отмечаться в полиции от одного до четырех раз в месяц, также им могут запрещать участвовать в массовых акциях, посещать «определенные места», покидать дом в определенное время и выезжать за пределы территорий, установленных судом. Процедура применяется к гражданам, осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления, к рецидивистам и к лицам, совершившим умышленные преступления против несовершеннолетних.

Российские суды запретили Поступкину и Тимофееву выходить из дома с 22:00 до 6:00, последнему — также посещать митинги, бары, ночные клубы и прочие увеселительные заведения. Кроме того, Тимофеев должен был трижды в месяц отмечаться в полиции, а Поступкин — раз в месяц. Административный надзор за ними был установлен на срок погашения судимости: восемь лет у Тимофеева и шесть — у Поступкина.