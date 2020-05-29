Детский омбудсмен предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов

Анна Кузнецова (Фото: Global Look Press)

Необходимо создать «реестр педофилов», чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о своей деятельности.

В некоторых странах, например, в Польше, Австралии, Казахстане и США, уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет Кузнецова. Она считает, что аналогичный ресурс нужно создать в России. С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

Такие меры «будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей», говорится в докладе.

В докладе детского омбудсмена отмечается, что законопроект о создании такого реестра находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 году его сняли с рассмотрения.