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Детский омбудсмен предложила создать реестр вышедших на свободу педофилов

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова (Фото: Global Look Press)

Необходимо создать «реестр педофилов», чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания. С таким предложением выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о своей деятельности.

В некоторых странах, например, в Польше, Австралии, Казахстане и США, уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пишет Кузнецова. Она считает, что аналогичный ресурс нужно создать в России. С его помощью можно будет осуществлять административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны будут носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

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Такие меры «будут способствовать защите несовершеннолетних не только от посягательств на их половую неприкосновенность, но преступлений иного характера, например, похищения детей», говорится в докладе.

В докладе детского омбудсмена отмечается, что законопроект о создании такого реестра находился на рассмотрении в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 году его сняли с рассмотрения.

«Хотя создание общедоступных реестров или баз данных не является чем-то новым», — пишет Кузнецова. В пример приводится база должников по исполнительным производствам на сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП): любой желающий может получить информацию, введя фамилию, имя, отчество интересующего его человека.

В 2018 году вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая внесла законопроект о пожизненном сроке для педофилов. Она предложила наказывать пожизненным лишением свободы за совращение детей в возрасте до 14 лет. Если педофил проживал вместе с ребенком, то это будет считаться отягчающим обстоятельством.

Теги: Анна Кузнецова, омбудсмен, педофилия, дети
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