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Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года

Два года назад девушку по УДО отпустили из колонии, где она отбывала срок за связи с террористической организацией
Александра Иванова (Варвара Караулова) (слева)
Александра Иванова (Варвара Караулова) (слева) (Фото: пресс-служба Кунцевского суда)

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенная в России организация). Как сообщила РБК пресс-секретарь суда, покидать дом с 23:00 до 6:00 ей запрещено на срок восемь лет 10 месяцев 23 дня.

В сообщении указывается, что выйти ночью из дома Караулова сможет лишь в том случае, если это связано с работой.

Также по решению суда Варваре Карауловой, которая в документах фигурирует под именем Александра Иванова (она сменила имя после выхода из колонии), необходимо два раза в месяц являться для регистрации в территориальное отделение МВД.

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Караулова, которая была студенткой философского факультета МГУ, была задержана в 2015 году на турецко-сирийской границе, через которую она намеревалась попасть в Сирию. Она объяснила, что отправилась на Ближний Восток из-за возлюбленного Айрата Саматова (профессионального вербовщика по версии правоохранительных органов).

Девушку вернули в Россию. Но, как считает следствие, после этого Караулова продолжила общаться с вербовщиком террористической организации. В результате в 2016 году Московский окружной районный суд признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима.

В середине апреля 2019 года суд удовлетворил ходатайство адвоката о досрочном освобождении Карауловой, после чего она покинула одну из колоний в Вологде.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Варвара Караулова, ИГИЛ
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