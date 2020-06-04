Суд запретил Карауловой находиться вне дома ночью до 2029 года

Два года назад девушку по УДО отпустили из колонии, где она отбывала срок за связи с террористической организацией

Александра Иванова (Варвара Караулова) (слева) (Фото: пресс-служба Кунцевского суда)

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой, которую осудили за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (запрещенная в России организация). Как сообщила РБК пресс-секретарь суда, покидать дом с 23:00 до 6:00 ей запрещено на срок восемь лет 10 месяцев 23 дня.

В сообщении указывается, что выйти ночью из дома Караулова сможет лишь в том случае, если это связано с работой.

Также по решению суда Варваре Карауловой, которая в документах фигурирует под именем Александра Иванова (она сменила имя после выхода из колонии), необходимо два раза в месяц являться для регистрации в территориальное отделение МВД.

Караулова, которая была студенткой философского факультета МГУ, была задержана в 2015 году на турецко-сирийской границе, через которую она намеревалась попасть в Сирию. Она объяснила, что отправилась на Ближний Восток из-за возлюбленного Айрата Саматова (профессионального вербовщика по версии правоохранительных органов).