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Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов
Представленный ведомством законопроект регламентирует применение роботов-коллекторов, порядок обращения в суд для взыскания просроченных долгов, а также устанавливает требования к взыскателям
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Минюст опубликовал законопроект о деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц, документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка». В Минюсте рассчитывают, что изменения вступят в силу в январе 2021 года. 

Законопроектом вводится понятие «робот-коллектор», под которым понимается инструмент для отправки голосовых сообщений, применяющий систему генерации речи и способный поддерживать различные сценарии разговоров с должниками или иными лицами. Использование таких роботов считается за взаимодействие с должником, и должник может отказаться от получения сообщений с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Законопроект предусматривает досудебный порядок возврата просроченной задолженности, согласно которому обратиться с таким требованием в суд будет возможно при следующих условиях:

  • Отказ выплатить просроченную задолженность.
  • Неисполнение обязательств по выплате просроченного долга в течение 30 дней после соответствующего предложения.
  • Отсутствие ответа в течение 30 дней.

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Помимо этого, предлагается создать государственный реестр организаций, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Туда будут включены как профессиональные коллекторские организации, так и юрлица, занимающиеся этим видом деятельности и соответствующие определенным критериям (в частности, они должны быть включены в реестр операторов, обрабатывающих персональные данные).

Просроченные долги по ЖКХ, согласно документу, будут собирать только управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы, а также ресурсоснабжающие организации и региональные мусорные операторы. При это особенности взаимодействия с должниками при возврате просроченных платежей по ЖКХ могут быть установлены правительством.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минюст, задолженность
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