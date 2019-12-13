Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов

Представленный ведомством законопроект регламентирует применение роботов-коллекторов, порядок обращения в суд для взыскания просроченных долгов, а также устанавливает требования к взыскателям

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Минюст опубликовал законопроект о деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц, документ размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Авторы отмечают, что документ разработан «в целях защиты прав граждан от возврата просроченной задолженности недобросовестными участниками рынка». В Минюсте рассчитывают, что изменения вступят в силу в январе 2021 года.

Законопроектом вводится понятие «робот-коллектор», под которым понимается инструмент для отправки голосовых сообщений, применяющий систему генерации речи и способный поддерживать различные сценарии разговоров с должниками или иными лицами. Использование таких роботов считается за взаимодействие с должником, и должник может отказаться от получения сообщений с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Законопроект предусматривает досудебный порядок возврата просроченной задолженности, согласно которому обратиться с таким требованием в суд будет возможно при следующих условиях: