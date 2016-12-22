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Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста
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Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста
Общество, 12:55
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Суд ликвидировал фонд кампании Навального по иску Минюста
Суд ликвидировал фонд «Пятое время года», который обеспечивал работу штаба Навального. Закрытия фонда оппозиционера требовал Минюст, указывая на нецелевую трату средств, незаконную обработку данных жертвователей и сбор биткоинов
Алексей Навальный (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Мещанский суд Москвы ликвидировал фонд «Пятое время года», из средств которого финансировался предвыборный штаб Алексея Навального. Такое решение приняла судья Ирина Афанасьева, передает корреспондент РБК.

Фонд «Пятое время года» был создан в 2014 году и, по данным ЕГРЮЛ, занимается поддержкой средств массовой информации. Его учредителем выступает Дмитрий Крайнев, юрист созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией. Именно «Пятое время года» аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований, говорил ранее директор фонда Леонид Волков.

Ликвидации фонда требовало министерство юстиции. Основанием для иска стали «результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ», — поясняли в ведомстве.

«Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля за деятельностью некоммерческих организаций. И по скорости, и по форме. Обычно сначала выносятся предписания [об устранении нарушений] и только потом, если они не выполняются, могут ликвидировать. В данном случае никаких предписаний не было», — заявил журналистам после заседания юрист фонда Вячеслав Гимади. Он выразил уверенность, что решение будет отменено либо ЕСПЧ признает его незаконным.

По мнению Минюста, фонд незаконно финансировал аренду помещений для предвыборного штаба Навального в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ, то есть деньги расходовались нецелевым образом, пояснили на заседании представители ведомства. В качестве нарушений организации вменили и то, что она не располагалась по указанным в документах адресам, имела незарегистрированные структурные подразделения, а также аккумулировала на своих счетах криптовалюту. Закон не соблюдался и при сборе персональных данных: фонд через сайт собирал подписи сторонников Навального, указывали представители истца. При этом в начале внеплановой проверки руководитель фонда Волков отказался предоставлять Минюсту затребованные документы, за что был оштрафован по административной статье.

Нарушения были тяжкими и «носили неустранимый характер», заявили юристы Минюста. Юристы Вячеслав Гимади и Иван Жданов, представлявшие фонд на заседании, указывали, что ни об одном из перечисленных в иске нарушений Минюст не уведомлял, а значит не предоставил возможностей для устранения нарушений либо оспаривания претензий. Сбор персональных данных был вполне законным, биткоины на счета фонда поступать не могли технически, а о смене адреса фонд не смог уведомить Минюст из-за того, что его глава Волков на тот момент находился в спецприемнике, указывал Гимади. Положение о «поддержке СМИ» из устава организации было исправлено, но Минюст эти изменения не зарегистрировал, пояснил юрист.

Фонд пытался обжаловать акт о проверке Минюста в Гагаринском суде Москвы, однако тот не принял жалобу к производству. Кроме того, представители организации намерены подать встречный иск к Минюсту, заявлял ранее РБК Волков. Требование о ликвидации фонда Жданов в беседе с РБК связывал с попыткой помешать работе штаба.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Минюст , Алексей Навальный
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