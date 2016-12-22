Минюст объяснил подачу иска о ликвидации фонда кампании Навального

Главное управление Министерства юстиции России по Москве подало иск в столичный Мещанский районный суд о ликвидации фонда «Пятое время года», который занимается обеспечением штаба Алексея Навального, после проверки документов организации, в них обнаружены нарушения. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«Основанием для обращения в суд послужили результаты проведенной во исполнение требования прокуратуры Москвы внеплановой документарной проверки деятельности Фонда, в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства РФ», — заявили в Минюсте. В министерстве уточнили, что суд рассмотрит дело по существу 22 января.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в беседе с РБК заявил, что ведомство потребовало ликвидировать «Пятое время года», чтобы помешать работе штабов Навального, которые ведут агитацию за забастовку избирателей. «В работе конкретного фонда нет нарушений», — отметил Жданов.

Позднее глава штаба Навального и директор фонда «Пятое время года» Леонид Волков заявил, что организация подаст встречный иск к Минюсту «буквально на днях».

Фонд «Пятое время года» был создан в 2014 году. По данным ЕГРЮЛ, фонд занимается поддержкой средств массовой информации. Учредителем фонда является юрист ФБК Дмитрий Крайнев. Волков в 2016 году сообщал, что «Пятое время года» аккумулирует средства, поступающие Навальному в качестве пожертвований.

