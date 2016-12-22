Суд вернул иск от фонда кампании Навального к Минюсту

Гагаринский суд Москвы не принял встречный иск от фонда «Пятое время года» к Министерству юстиции, передает «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Алены Горбенко. Она пояснила, что акт проверки Минюста, который в фонде просят признать незаконным, «не является предметом оспаривания в порядке Кодекса административного судопроизводства».

Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», учрежденный в 2014 году юристом Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, используется для обеспечения работы штабов оппозиционера. Министерство юстиции просит суд ликвидировать фонд, так как ведомство выявило нарушения российского законодательства в результате проверки.

Встречного иска от фонда «Пятое время года» к Минюсту не было, заявил РБК юрист ФБК Иван Жданов. «Речь идет, скорее всего, об обжаловании проверки, которая проходила в декабре. Мы еще не видели решение о возврате», — отметил он. Директор фонда Леонид Волков 15 января говорил РБК, что «будет отдельный встречный иск, буквально на днях».

Рассмотрение иска Минюста по существу назначено на 22 января.

Алексей Навальный пояснил, что через «Пятое время года» проходили «все платежи избирательной компании», а после отказа ЦИК зарегистрировать оппозиционера — финансирование анонсированной им «забастовки избирателей».

Центральная избирательная комиссия не допустила Навального до участия в выборах, объяснив свое решение непогашенной судимостью главы ФБК по делу «Кировлеса».