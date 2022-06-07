Правительство Украины поддержало легализацию медицинского каннабиса

Медицинский каннабис можно использовать в Израиле, Канаде, некоторых штатах США и других странах. В Минздраве Украины указали, что его легализация расширит перечень средств для лечения онкологических и других болезней

Фото: Сергей Долженко / ТАСС

Правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщает Минздрав страны.

В ведомстве ожидают, что мера расширит возможности лечения некоторых заболеваний, в том числе онкологических. Как заявили в министерстве, медицинская марихуана облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий; неврологических заболеваний; заболеваний пищеварительного тракта и хронических болей невропатического происхождения.

Кроме того, отмечает Минздрав, препараты на основе каннабиса применяются для облегчения симптомов у онкобольных.

Министерство указало, что законопроект подразумевает введение жесткого контроля в этой области: от лицензирования деятельности по выращиванию конопли для медицинских целей до маркировки каждой партии продукции и отпуска лекарств только по назначению врача.



В Минздраве выразили надежду, что Верховная рада поддержит документ. Летом 2021-го парламентарии рассматривали законопроект о легализации медицинского каннабиса, но он не прошел первое чтение.

«Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», — написал в своем Facebook (материнская компания соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он высказал мнение, что медицинский каннабис — не конкурент наркотическим средствам и не имеет выраженного психоактивного действия.

Отдельные формы медицинского каннабиса используют для лечения в Израиле, Канаде, некоторых штатах США и в других странах.

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Hromadske.ua напоминает, что в 2021 году украинское правительство приняло постановление, которым несколько веществ, выделенных из каннабиса, убрали из списка запрещенных для обращения; лекарства на их основе используют для облегчения побочных реакций после химиотерапии.