Правительство Украины поддержало легализацию медицинского каннабиса
Правительство Украины поддержало законопроект о легализации медицинского каннабиса, сообщает Минздрав страны.
В ведомстве ожидают, что мера расширит возможности лечения некоторых заболеваний, в том числе онкологических. Как заявили в министерстве, медицинская марихуана облегчает течение более 50 патологических состояний, в частности посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате военных действий; неврологических заболеваний; заболеваний пищеварительного тракта и хронических болей невропатического происхождения.
Кроме того, отмечает Минздрав, препараты на основе каннабиса применяются для облегчения симптомов у онкобольных.
Министерство указало, что законопроект подразумевает введение жесткого контроля в этой области: от лицензирования деятельности по выращиванию конопли для медицинских целей до маркировки каждой партии продукции и отпуска лекарств только по назначению врача.
В Минздраве выразили надежду, что Верховная рада поддержит документ. Летом 2021-го парламентарии рассматривали законопроект о легализации медицинского каннабиса, но он не прошел первое чтение.
«Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», — написал в своем Facebook (материнская компания соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он высказал мнение, что медицинский каннабис — не конкурент наркотическим средствам и не имеет выраженного психоактивного действия.
Отдельные формы медицинского каннабиса используют для лечения в Израиле, Канаде, некоторых штатах США и в других странах.
Hromadske.ua напоминает, что в 2021 году украинское правительство приняло постановление, которым несколько веществ, выделенных из каннабиса, убрали из списка запрещенных для обращения; лекарства на их основе используют для облегчения побочных реакций после химиотерапии.