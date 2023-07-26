На Украине пообещали поставить штрих-код на каждый куст марихуаны

При выращивании марихуаны на Украине на каждый куст поставят штрих-код, в целом требования к производству каннабиса в лекарственных целях будут жесткими, рассказала вице-премьер Стефанишина

Украинские власти будут жестко контролировать производство и сбыт каннабиса в медицинских целях, вплоть до штрих-кода на каждом кусте, заявила в интервью «Украинским новостям» вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта о легализации этого наркотика.

«Требования будут достаточно жесткими. Мы прописывали, что медицинский каннабис будут выращивать только в закрытом помещении, то есть в теплицах. Надо оборудовать помещения, обеспечить штрих-кодирование каждого куста, сделать видеонаблюдение. Все это прописано в законе», — сказала она.

Стефанишина добавила, наказание за нелегальное использование, выращивание, перепродажу «этого лекарства» будет таким же, как за сбыт наркотиков. При этом стоимость лицензии на производство будет такой же, как и на производство алкоголя и табачных изделий, около 800 гривен (около $22). Планируется, что их будет выдавать Государственная врачебная служба.

По словам вице-премьера, минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в подобном лечении.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса на Украине продолжается несколько лет, еще с 2014 года. Соответствующий законопроект несколько раз вносили на рассмотрение в Верховную раду. В итоге правительство Украины и президент Владимир Зеленский поддержали документ, регулирующий использование конопли в медицинских, промышленных и научных целях. Рада 13 июля проголосовала за законопроект в первом чтении.

Стефанишина рассказала, что до 27 июля принимаются поправки ко второму чтению законопроекта, которое ожидается в сентябре. После этого, отметила вице-премьер, несколько месяцев уйдут на разработку подзаконных актов. «Что касается собственно выращивания и производства, на мой взгляд, для этого понадобится несколько лет», — считает она.

В России каннабис находится в списке наркотических средств, оборот которых в стране запрещен. В российской Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года говорится, что легализация использования каннабиса (марихуаны и схожих наркотиков) в рекреационных целях в других странах является угрозой нацбезопасности России.