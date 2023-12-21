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Кадровики назвали, кому в 2023 году предлагали самые высокие зарплаты

Среди самых «дорогих» специальностей в этом году — дата-сайентисты, фрезеровщики, аналитики, машинисты, риелторы и прорабы. В среднем, HR-отделы предлагали им более 100 тыс. руб. в месяц
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Крупнейшую зарплату в 2023 году предлагали DevOps-инженерам — 214 тыс. руб., следует из результатов исследования hh.ru, поступивших в РБК.

В список наиболее оплачиваемых специальностей, которые не предполагают руководством большим коллективов, также возглавили:

  • Дата-сайентист — 202,5 тыс.;
  • Системный аналитик — 150,9 тыс.;
  • Программист, разработчик — 129,9 тыс.;
  • Агент по недвижимости — 124,4 тыс.;
  • Геодезист — 122,7 тыс.;
  • Брокер — 121,6 тыс.;
  • Машинист — 118,4 тыс.;
  • Главный инженер проекта — 118,3 тыс.;
  • Продуктовый аналитик — 115,7 тыс.;
  • Геолог — 109,6 тыс.;
  • BI-аналитик, аналитик данных — 107,4 тыс.;
  • Токарь, фрезеровщик, шлифовщик — 106,4 тыс.;
  • Бизнес-аналитик — 105,2 тыс.;
  • Прораб, мастер строительн-монтажных работ — 104,5 тыс.

Отдельный рейтинг исследователи составили для руководящего звена. Среди топ-менеджеров больше всего денег предлагали руководителям группы разработки (193,5 тыс.), директорам по информационным технологиям (151,5 тыс.), коммерческим и финансовым директорам (по 151,4 тыс.), операционным директорам (150 тыс.) и генеральным директорам (147,1 тыс.).

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Как ранее выяснили исследователи, у половины россиян (50%) на работе предусмотрены премии, у 43% их нет в принципе. Вместе с тем, раз в месяц премии получают 16% россиян, 13% — ежегодно («13-я зарплата»), а 9% опрошенных рассказали, что их иногда премируют за определенную работу — проектную, внеплановую, срочную и др.

Чаще прочих премиями награждают сотрудников из Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа (по 65%), а также трудоустроенных в сферах закупок, инвестиций и консалтинга (по 61%). Без поощрения чаще остаются жители Омской области (54%), Красноярского края (52%) и Кубани (50%). Редко получают дополнительные стимулы сотрудники туризма и ресторанного бизнеса (65%), медицины, рекламы и PR (по 51%).

 

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