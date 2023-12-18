Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«Подавляющее большинство граждан все-таки живут от зарплаты до зарплаты», — сказал глава государства.

Он также отметил, что в России «богатых и очень богатых очень много», и многие из этих людей сейчас намеренно создают своим «отпрыскам» сложности, «вынимают» их из зоны комфорта. По мнению президента, это делается для того, чтобы дети, которым «все с неба сыпется», понимали ценность труда и хотели чего-то добиваться.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в России за сентябрь 2023 года (последний месяц, который охватывает отчет) составила 70 922 рубля. В эту статистику не входят новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.