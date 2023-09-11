Кадровики назвали долю получающих «13-ю зарплату» россиян

Премии чаще всего получают в Волгоградской области и ХМАО, реже — в Краснодарском, Красноярском краях и Омской области. Поощрениями чаще хвастали сотрудники закупок и консалтинга, реже — работники ресторанов и медучреждений

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У половины россиян (50%) на работе предусмотрены премии, у 43% их нет в принципе, остальные ответить затруднились, следует из результатов исследования HeadHunter, поступивших в РБК.

Чаще всех премии получают сотрудники компаний из Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа (по 65%), а также трудоустроенные в сферах закупок, инвестиций и консалтинга (по 61%). На отсутствие поощрений чаще прочих жаловались жители Кубани (50%), Красноярского края (52%) и Омской области (54%), а также сотрудники туризма и ресторанного бизнеса (65%), медицины, рекламы и PR (по 51%).

Раз в месяц премии получают 16% россиян, 13% ежегодно («13-я зарплата»), а 9% опрошенных рассказали, что их иногда премируют за определенную работу — проектную, внеплановую, срочную и др. Еще 8% россиян получают дополнительные деньги раз в квартал, а 4% — раз в полгода.

Из всех регионов больше всего доля получающих ежемесячные премии в Волгоградской области и Удмуртии (31% и 30%), среди сфер деятельности — сотрудников розничной торговли и производства (25% и 23%), тогда как ежегодными поощрениями чаще прочих могут похвастать в Ханты-Мансийском автономном округе (29%) и в сфере строительства (22%).

Исследование провели методом опроса среди 5,3 тыс. трудоустроенных соискателей работы.

В конце прошлого года исследователи выяснили, что две трети (63%) опрошенных работодателей не собирались выплачивать новогодние премии подчиненным. Решили наградить сотрудников 37% опрошенных руководителей, причем только 21% компаний поздравит всех сотрудников, а 16% - некоторых.

По сравнению с прошлым годом новогодние премии были готовы выплачивать в два раза реже. При этом о выплате поощрений чаще всего говорили в компаниях из сферы производства и агропрома, а также торговли, отмечают исследователи.