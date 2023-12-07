 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Общество ,  
0 

Число желающих сменить работу россиян выросло на 20%

«Авито Работа»: сменить работу в 2024 году хотят 34% россиян
О смене работы в новом году чаще всего думают молодые люди в возрасте 18-24 лет и представители сегментов банкинга и онлайн-торговли. На прибавку к зарплате и повышение рассчитывают сотрудники сферы маркетинга и строительства
Число желающих сменить работу россиян выросло на 20%

В 2024 году более трети россиян (34%) собираются сменить работу, следует из результатов опроса сервиса «Авито Работа» (есть у РБК). Согласно прошлогоднему исследованию, перейти в другую компанию хотели 14% респондентов. Всего аналитики опросили 7 тыс. россиян.

Опрос показал, что чаще о переходе к другому работодателю думают респонденты в возрасте 18-24 лет (42%). Среди более старшего поколения — людей в возрасте 45-54 лет — такое желание изъявили 31%. В основном поменять работу хотят представители сегментов банкинга (42%) и онлайн-торговли (42%).

Попросить прибавку к зарплате и/или повышение в должности после Нового года собираются 60% опрошенных. Добиться этого намерены россияне, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (44%), онлайн-торговли (37%), строительства (33%), фитнеса и салонов красоты (44%).

Эксперты заявили о пройденном пике «зарплатной гонки» в России
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

25% опрошенных назвали желаемой прибавку в размере 5-10 тыс. руб., 14% рассчитывают на повышение до 15 тыс., 9% — до 20 тыс. Еще 8% респондентов хотели бы прибавку в размере более 40 тыс. руб.

Согласно исследованию «Работа.ру», в 2022 году поменять работу хотели 71% россиян (из более 5 тыс. опрошенных). Среди основных причин они назвали желание более высокой зарплаты и недовольство прежним руководством и коллективом.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
работа Авито смена работы прибавка к зарплате

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
IТ-сектор оказался лидером по росту зарплат за год
Экономика
Минтруд предложил узаконить спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате
Экономика
Половина российских компаний запланировала повысить зарплаты сотрудникам
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 100,14 (+1) Инвестиции, 06 дек, 16:33 Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 92,78 (+1,2) Инвестиции, 06 дек, 16:33
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 05:30
Российские военные сорвали ротацию ВСУ под Старомайорским Политика, 05:22
Двигатель грузового самолета загорелся перед вылетом из Улан-Удэ Общество, 05:01
Число желающих сменить работу россиян выросло на 20% Общество, 05:00
Австралия ввела санкции против «агентов ФСБ» из-за дела Кара-Мурзы Политика, 04:40
Экс-президент Перу вышел на свободу после 16 лет заключения Политика, 04:36
Если офис — не твое: как решиться быть самозанятым. Пять историй РБК и ВТБ, 04:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС Политика, 03:58
Украина попросила у США комплексы THAAD, вертолеты и истребители Hornet Политика, 03:50
Главы МИД стран G7 раскрыли объем помощи Палестине Политика, 03:23
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Британии прошли обыски по делу о фальшивых деталях для Boeing и Airbus Бизнес, 03:19
На Кубани отменят крупные новогодние мероприятия Общество, 02:46
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45