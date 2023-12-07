Число желающих сменить работу россиян выросло на 20%

О смене работы в новом году чаще всего думают молодые люди в возрасте 18-24 лет и представители сегментов банкинга и онлайн-торговли. На прибавку к зарплате и повышение рассчитывают сотрудники сферы маркетинга и строительства

В 2024 году более трети россиян (34%) собираются сменить работу, следует из результатов опроса сервиса «Авито Работа» (есть у РБК). Согласно прошлогоднему исследованию, перейти в другую компанию хотели 14% респондентов. Всего аналитики опросили 7 тыс. россиян.

Опрос показал, что чаще о переходе к другому работодателю думают респонденты в возрасте 18-24 лет (42%). Среди более старшего поколения — людей в возрасте 45-54 лет — такое желание изъявили 31%. В основном поменять работу хотят представители сегментов банкинга (42%) и онлайн-торговли (42%).

Попросить прибавку к зарплате и/или повышение в должности после Нового года собираются 60% опрошенных. Добиться этого намерены россияне, работающие в сфере маркетинга, рекламы и PR (44%), онлайн-торговли (37%), строительства (33%), фитнеса и салонов красоты (44%).

25% опрошенных назвали желаемой прибавку в размере 5-10 тыс. руб., 14% рассчитывают на повышение до 15 тыс., 9% — до 20 тыс. Еще 8% респондентов хотели бы прибавку в размере более 40 тыс. руб.

Согласно исследованию «Работа.ру», в 2022 году поменять работу хотели 71% россиян (из более 5 тыс. опрошенных). Среди основных причин они назвали желание более высокой зарплаты и недовольство прежним руководством и коллективом.